Полицията в София е задържала двама души за кражба на накити и автомобил

Марин Колев
Брифинг на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), относно акция на полицията за кражба от апартамент в столицата и кражба на автомобил. Задържани са двама души. На снимката: началникът на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ гл. инспектор Николай Пелтеков. Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
11.10.2025 16:41
При акция на служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) днес са задържани двама души за кражба на накити и автомобил, каза на брифинг пред медиите Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР. Двамата са известни на полицията, единият е на 44 години, по прякор "Зъбчето", другият -  на 52 години, по прякор "Змея", е лежал в затвора вече.

На 2 октомври те са откраднали накити от апартамент и автомобил. Получена е информация за крадците и е започнало тяхното издирване. Открити са днес около 13:00 ч. и са задържани. Колата била намерена с поставени регистрационни табели на друга, които са били обявени за откраднати, каза още Пелтеков.

Той посочи, че е на лице е спад в кражбите на автомобили в София с 48 % в сравнение с предходните години.

Разследването продължава и очакваме да открием още откраднати от тях предмети от предишни престъпления, заяви Пелтеков.

