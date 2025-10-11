Подробно търсене

Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове

Марин Милков
Снимка: AP/Daniel Niemann
Ню Йорк,  
11.10.2025 18:05
 (БТА)

Някои вкусови предпочитания по определени продукти идват и си отиват. Други обаче остават и се превръщат в нещо трайно, пише Асошиейтед прес.

Макар да е рано да се заяви със сигурност, интересът към лакомството, наречено "дубайски шоколад", очевидно е пуснал корени и се разпространява бързо. Сладкият вкус и плътната текстура, които популяризираха шоколадовите блокчета, вече се използват в различни нови десерти.

Как започна всичко?

Оригиналният и вече класически "Дубайски шоколадов блок" (Dubai chocolate bar) е създаден от компанията "Фикс Шоколатие" (Fix Chocolatier) в Обединените арабски емирства (ОАЕ) през 2021 г. и до 2023 г. вече беше широко известен в социалните мрежи, особено в платформата "ТикТок" (TikTok).

Богат и изкушаващ, сладкишът се отличава с дебела обвивка от млечен шоколад, обикновено обгръщаща кремообразен пълнеж от шамфъстък (а често и тахан), смесен с хрупкаво, настъргано, подобно на тесто на листа (фило тесто), наречено кадаиф.

Вече различни марки и малки пекарни по целия свят имитират утвърдената концепция и правят свои версии на лакомството, превръщайки го в кроасани, млечни шейкове, сладоледи и дори сиропи за кафе. Пълнежите варират от фъстъчено масло и маршмелоу до матча, роза, шафран.

"Вече не го наричам мода – това е ново шоколадово течение", казва Дин Алал, собственик на семейната верига "Фабриката за ядки" (The Nuts Factory), която разполага с над 150 магазина в САЩ.

Засиленото търсене дори е допринесло за недостиг на шамфъстък тази година, съобщи иранският производител на ядки "Кейния" (Keinia). Според компанията основната причина за недостига е нарастващото търсене, подхранено от тенденцията "дубайски шоколад", популяризирана в "ТикТок", както и в ограниченото предлагане.

В световен мащаб, търсенията в "Гугъл" (Google) за "дубайски шоколад" нараснаха рязко в началото на годината и достигнаха връх през март. Оттогава насам остават на високи нива, сочат данни от "Гугъл трендс" (Google Trends).

Дин Алал предлага 12 вкуса на шоколадовите блокчета, сред които фурми, покрити с шоколад и шамфъстък, печени ядки с "дубайско" покритие, ягодов десерт на пластове дубайски шоколад, а луксозното шоколадово блокче "Дубай Голдън" (Dubai Golden) съдържа ядливо 24-каратово злато, като цената му достига 79,99 долара.

Не само вкусовете правят тези шоколадови блокчета уникални, а и структурата им - "огромни, дебели, с много пълнеж", казва Дин Алал.

Вече и други големи вериги се включиха в новата тенденция. "Трейдър Джо'с" (Trader Joe's) продава дубайски шоколад под марката "Патислав" (Patislove), веригата ИХОП (IHOP) предлага ограничена серия свои палачинки с дубайски шоколад. "Баскин-Робинс" (Baskin-Robbins) предлага сладолед, вдъхновен от вкусовете на лакомството, веригата "Костко" (Costco) предлага широка гама от шоколадовия десерт, включително торта, а "Уолмарт" (Walmart) и Кю Ви Си (QVC) също предлагат лакомството.

Швейцарският производител на шоколад "Линд унд Шпрюнгли" (Lindt & Sprungli) пусна своя версия миналата есен в Европа, която предизвика широк интерес сред клиентите.

"За мен е всичко заради хрупкавото усещане", казва клиент, който е купувал този шоколад в Дъблин. "Шоколадът е мек и топящ се, пълнежът е кремообразен, а след това идва хрупкавостта от кадаифа. Всичко е заради текстурата. И, разбира се, захарта", казва друг клиент, като признава, че цената е по-висока от тази на обикновен шоколад.

Част от привлекателността е усещането за лукс и екзотика, което носят съставките като шамфъстък, роза, шафран и кардамон.

В САЩ дубайският шоколад все още е сравнително нишов продукт. За период от една година, до 28 юни, продажбите на шоколади с пълнеж от шамфъстък възлизат на 822 900 долара, показват данни на компанията за пазарни проучвания "Нилсен Ай Кю" (NielsenIQ). За сравнение, всички продажби на шоколад в САЩ са достигнали 16,27 милиарда долара.

Въпреки това търсенето на сладкиша расте много по-бързо от това на други шоколадови продукти. 

За същия период продажбите на дубайски шоколад с пълнеж от шамфъстък са нараснали с 1234 на сто спрямо предходната година, отчита "Нилсен Ай Кю", докато продажбите на всички шоколадови изделия са спаднали с под 1 на сто.

Въпреки цената "не съм виждал нито един артикул да се продава толкова бързо през моите 50 години в търговията на дребно", казва Стю Леонард Джуниър, директор на веригата супермаркети "Стю Леонард‘с" (Stew Leonard's) в Ню Йорк.

/СЛС/

