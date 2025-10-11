Подробно търсене

Англия остана без защитника Джарел Куанса за световната квалификация с Латвия

Георги Крумов
Англия остана без защитника Джарел Куанса за световната квалификация с Латвия
Англия остана без защитника Джарел Куанса за световната квалификация с Латвия
Джарел Куанса / снимка: Martin Rickett/PA via AP
Лондон,  
11.10.2025 16:43
 (БТА)

Централният защитник Джарел Куанса отпадна от състава на националния отбор на Англия за предстоящата световна квалификация с Латвия.

22-годишният бранител е с травма и няма да пътува със съотборниците си за двубоя в Рига във вторник.

От щаба на английския тим не съобщиха каква е контузията.

Куанса, който през лятото премина от Ливърпул в Байер Леверкузен, не игра при победата на Англия с 3:0 над Уелс в контрола в четвъртък. Въпреки неговото отпадане от състава, мениджърът Томас Тухел не планира да вика друг играч на мястото му.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:27 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация