Подробно търсене

Стотици граждани от цялата страна са посетили АЕЦ "Козлодуй" в Деня на отворените врати

Делян Петришки
Стотици граждани от цялата страна са посетили АЕЦ "Козлодуй" в Деня на отворените врати
Стотици граждани от цялата страна са посетили АЕЦ "Козлодуй" в Деня на отворените врати
АЕЦ "Козлодуй” посрещна стотици гости в Деня на отворените врати на 11 октомври 2025 година. Снимка: АЕЦ "Козлодуй"
Козлодуй,  
11.10.2025 17:46
 (БТА)

Стотици граждани от цялата страна посетиха АЕЦ "Козлодуй", където днес е Денят на отворени врати. Квалифицирани служители запознаха отблизо посетители от София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Плевен, Русе, Габрово, Монтана, Враца, Лом и много други населени места с работата на атомната електроцентрала, съобщиха от АЕЦ "Козлодуй". 

В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на дружеството. 

Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които осигуряват всекидневно сигурната и надеждна работа на мощностите, посочиха от електроцентралата. 

В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението - АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг. 

Денят на отворени врати има дългогодишни традиции в АЕЦ "Козлодуй", като от над 30 години събитието дава възможност на хората да научат повече за българската атомна централа и нейната ключова роля за националната енергетика, както и за приноса ѝ в постигането на целите за климатична неутралност.

БТА припомня, че тези дни енергийният министър Жечо Станков насърчи младите да потърсят реализация в стратегически важния сектор на студентски кариерен форум в УАСГ, като акцентира на изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй" - най-големия проект на България за това и следващото десетилетие. По време на пиковата фаза на строителството се предвижда да бъдат ангажирани около 10 000 специалисти, като една значителна част от дейностите ще бъдат възложени на български компании и инженери.

/ВЙ/

Свързани новини

10.10.2025 08:00

Корейски компании проучват възможностите за инвестиции в България в производството на батерии за съхранение на енергия, съобщи ръководителят на СТИВ - Сеул

Корейски компании проучват възможностите за инвестиции в България в производството на батерии за съхранение на енергия, соларни и логистични паркове, съобщи за БТА Илия Деков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на
09.10.2025 14:15

Енергетиката има нужда от младите специалисти, които се подготвят в УАСГ, каза министър Жечо Станков на откриването на кариерен форум

Българската енергетика има нужда от младите хора, които се подготвят в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Те са добре дошли за новите проекти, които предстои да бъдат реализирани в сектора“, заяви министърът на енергетиката
30.09.2025 13:37

Пред българската енергетика се откриват нови хоризонти с членството ни в еврозоната, каза министър Теменужка Петкова

Пред българската енергетика се откриват нови хоризонти с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., каза министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция "Компас 2025", посветена на големите проекти в българската
30.09.2025 11:21

Министърът на енергетиката съобщи, че е уточнено с "Топлофикация София" обявените ремонти да започнат с приоритет в училищата и детските градини

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че вчера е уточнено с изпълнителния директор на "Топлофикация София" обявените от дружеството ремонтни дейности в София да започнат с приоритет в училищата и детските градини. Това каза министър

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:00 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация