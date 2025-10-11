Стотици граждани от цялата страна са посетили АЕЦ "Козлодуй" в Деня на отворените врати

Стотици граждани от цялата страна посетиха АЕЦ "Козлодуй", където днес е Денят на отворени врати. Квалифицирани служители запознаха отблизо посетители от София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Плевен, Русе, Габрово, Монтана, Враца, Лом и много други населени места с работата на атомната електроцентрала, съобщиха от АЕЦ "Козлодуй".

В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на дружеството.

Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които осигуряват всекидневно сигурната и надеждна работа на мощностите, посочиха от електроцентралата.

В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението - АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг.

Денят на отворени врати има дългогодишни традиции в АЕЦ "Козлодуй", като от над 30 години събитието дава възможност на хората да научат повече за българската атомна централа и нейната ключова роля за националната енергетика, както и за приноса ѝ в постигането на целите за климатична неутралност.

БТА припомня, че тези дни енергийният министър Жечо Станков насърчи младите да потърсят реализация в стратегически важния сектор на студентски кариерен форум в УАСГ, като акцентира на изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ "Козлодуй" - най-големия проект на България за това и следващото десетилетие. По време на пиковата фаза на строителството се предвижда да бъдат ангажирани около 10 000 специалисти, като една значителна част от дейностите ще бъдат възложени на български компании и инженери.