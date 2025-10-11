БФВолейбол проведе обучителен семинар за треньори

Българската федерация по волейбол проведе обучителен семинар за треньори в Кранево с основен фокус върху развитието на подрастващите състезатели.

"Благодарим на всички над 50 специалисти, които взеха участие и споделиха своя опит и страст към волейбола. Специални благодарности на нашите лектори Валери Банчев и Теодора Ангелова за професионализма и вдъхновението", съобщават от БФВолейбол.

Треньорският семинар е организиран от волейболната централа и е финансиран по "Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации" за 2025 година на Министерството на младежта и спорта.