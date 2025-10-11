Крепостта ,,Царевец’’ във Велико Търново бе осветена в зелено - цветът на донорството и трансплантацията. Тази вечер емблемата на старата столица стана част от инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза.

Областната администрация и Община Велико Търново се включиха в кампанията за подкрепа на кампанията, в партньорство с „Ротари клуб“ в знак на почит към донорите на органи и техните семейства и изразяване на благодарност към медицинските специалисти, ангажирани в процеса по донорство и трансплантация.

По предложение на Областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и кмета инж. Даниел Панов в близост до областната болница във Велико Търново бе издигнат билборд с изображение на сърце и послание „Да! За живот!“.

По същото време и инсталация от глухарчета в местността „Боруна“ до Художествената галерия „Борис Денев“ и паметника на Асеневци, бе осветена в зелено, в знак на съпричастност.

Изборът на ефирната шестметрова хром-никелова пластиката от 1300 детайла, която да олицетворява благородния акт не е случайна, защото глухарчетата имат лековита сила и са символ на здравето, уточниха организаторите. Идеята на двете институции бе приветствана от Изпълнителна Агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). В зелено бе оцветена и сградата на общинската администрация в Горна Оряховица.

„Одобряваме представения проект на визията и считаме, че той ще допринесе значително за повишаване на обществената информираност по темата за донорството и трансплантацията на органи“, е заявила Иванка Динева, изпълнителен директор на ИАМН в свое писмо до областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Над 40 сгради в България, в близо 30 общини бяха оцветени тази вечер в зелено.