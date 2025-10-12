Испания продължава с пълен актив в група "Е" на Световните квалификации, България последна с 12 допуснати гола

Квалификации за Световно първенство по футбол през 2026-а година, трети кръг в група "Е": България - Турция 1:6 (1:1) Голмайстори: 0:1 Арда Гюлер 11, 1:1 Радослав Кирилов 13, 1:2 Виктор Попов 49-автогол,

1:3 Кенан Йълдъз 53, 1:4 Кенан Йълдъз 56, 1:5 Зеки Челик 66, 1:6 Ирфан Кахведжъ 90+3 Испания - Грузия 2:0 (1:0) Голмайстори: Йереми Пино 24, Микел Оярсабал 64 Класиране: 1. Испания 3 3 0 0 11:0 9 точки 2. Турция 3 2 0 1 9:9 6 3. Грузия 3 1 0 2 5:5 3 4. България 3 0 0 3 1:12 0 Програма за следващия кръг: На 14-и октомври: Турция - Грузия, Испания - България