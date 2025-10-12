Подробно търсене

Испания продължава с пълен актив в група "Е" на Световните квалификации, България последна с 12 допуснати гола

Атанас Василев
Испания продължава с пълен актив в група "Е" на Световните квалификации, България последна с 12 допуснати гола
Испания продължава с пълен актив в група "Е" на Световните квалификации, България последна с 12 допуснати гола
БТА, София (11 октомври 2025) На Националния стадион "Васил Левски" се играе среща по футбол от група Е на Световните квалификации между националните отбори на България и Турция.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
12.10.2025 00:02
 (БТА) 
Квалификации за Световно първенство по футбол през 2026-а година, трети кръг в група "Е":
България - Турция               1:6 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Арда Гюлер 11, 1:1 Радослав Кирилов 13, 1:2 Виктор Попов 49-автогол, 
1:3 Кенан Йълдъз 53, 1:4 Кенан Йълдъз 56, 1:5 Зеки Челик 66, 1:6 Ирфан Кахведжъ 90+3

Испания - Грузия		2:0 (1:0)
Голмайстори: Йереми Пино 24, Микел Оярсабал 64

    Класиране:
1. Испания      3   3   0   0   11:0        9 точки
2. Турция       3   2   0   1   9:9         6
3. Грузия       3   1   0   2   5:5         3
4. България     3   0   0   3   1:12        0

Програма за следващия кръг:
На 14-и октомври: Турция - Грузия, Испания - България

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:08 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация