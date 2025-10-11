Подробно търсене

"Доволен съм как играхме днес", каза треньорът на Ботев 2012 Враца Йован Попович

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Доволен съм как играхме днес", каза треньорът на Ботев 2012 Враца Йован Попович
"Доволен съм как играхме днес", каза треньорът на Ботев 2012 Враца Йован Попович
БТА, Варна (11 октомври 2025) на снимката треньорът на Ботев 2012 Враца Йован Попович, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
11.10.2025 22:10
 (БТА)

Изказване на треньора на Ботев 2012 Враца Йован Попович след срещата от 2-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между Черно море Тича е врачанския тим, завършила 82:66 за домакините.

Йован Попович (треньор на Ботев 2012 Враца) – „Доволен съм как играхме днес. Срещу Берое бяхме добри, днес бяхме добри 35 минути. Играхме срещу най-добрия отбор в лигата, мисля, че Варна е първи кандидат за шампион. 35 минути добра игра, но накрая отпаднахме, нямахме сили и не можахме да парираме докрай.

Мисля, че ако играем така ще имаме възможност по-нататък да се противопоставим на 50 процента от отборите и това да ни донесе победата. Амбициите ни са да се борим за плейофи, да сме между осемте отбора. Първо обаче трябва да пробваме и да подготвим играчите, да видим колко могат да играят на малко по-висше ниво баскетбол, ако успеем да направим добър резултат – да се пробваме да се борим за мястото между осемте отбора на плейофите.

Ботев Враца има десет юноши в отбора и двама играчи с малко по-голям опит. Най-добрият ни състезател – Павле Джуришич, е контузен и не може да играе още месец-месец и половина. Доволен съм, че Враца има отново баскетбол. Организацията е добра, няма никакви проблеми. На нас ни остава да тренираме всеки ден и да пробваме всеки ден да повдигнем нивото на баскетбола.“

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:35 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация