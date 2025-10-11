Сградата на Община Смолян беше осветена в зелена светлина в подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Точно в 19:15 часа фасада бе оцветена в зелено като символ на благодарност и почит към донорите на органи и техните семейства.

„Община Смолян се включи подкрепа на кампанията, организирана от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ към Министерството на здравеопазването и се присъединява към общността от градове в цяла Европа, които обявяват своята солидарност с инициативата на Съвета на Европа. С този жест искаме да изразим солидарност към всички, които имат нужда от подкрепа, за да бъде спасен животът им, както и благодарност и признателност към всички медицински специалисти, които дават на пациентите шанс за втори живот“, каза за БТА Виолета Филипова – експерт „Връзки с обществеността“ в Община Смолян.

Димитър Костов от Смолян получава ново сърце преди три години. „Днес осъзнах, че са минали 780 дни от моята трансплантация. И с щастие си направих поредната тренировка с колоездене. Благодарен съм на всички, които ми помогнаха, чувствам се перфектно, живея втори живот", казва за БТА Димитър.

Димитър Костов страда от дилатативна кардиомиопатия. Шест години живее с изкуствено сърце. За него единствената алтернатива е трансплантация на нов сърдечен орган. През 2023 година, с помощта на хиляди българи, Димитър получава шанса за трансплантация на истинско сърце в клиника в Сан Диего – Съединени американски щати. Средствата за трансплантацията са отпуснати от Здравната каса, а сумата за престоя, полетите и възстановяването е събрана от дарения.

„Знаех и вярвах през цялото време, че всичко ще завърши добре, че ще се направи и невъзможното. И, наистина, аз се чувствам като прероден", казва Димитър Костов.

Денят на донорството се отбелязва от 1996 година и има за цел да насърчи солидарността и съпричастността сред гражданите, и да подчертае нуждата от повече донори в Европа. По данни на Изпълнителна агенция "Медицински надзор’’ (ИАМН) към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към всички, които подкрепят каузата на донорството – към медицинските екипи, които ежедневно работят с отдаденост, и към семействата, които намират сили да дарят живот в най-трудния момент.