Авторът на попадението за България Радослав Кирилов няма обяснение какво се е объркало, за да се стигне до тежката загуба за едно полувреме

Авторът на единствения гол за България в днешната тежка загуба от Турция с 1:6 в Световните квалификации Радослав Кирилов няма обяснение какво се е объркало, за да се стигне до петте гола през втората част.

”Не знам какво стана след почивката. Трябва да видим, да анализираме мача. Сега трудно се говори след този резултат. През първото полувреме мисля, че успяхме да им отговорим на агресията, затваряхме добре пространствата. Имаха някои ситуации, но успяхме да задържим равенството. Ние също, дори можех да отбележа втори гол. Трябва да анализираме и да видим какво се обърка, защото второто полувреме беше коренно различно“, започна крилото на Левски.

Следва гостуване на Испания, но как тимът ще отиде във Валядолид, след като днес отстъпи с 1:6 на Турция? “Ами нямаме, нямаме друга алтернатива. Трябва да се възстановим добре, да отидем тав и да изиграем мача по най-добрия намин. Нека да видим какви грешки допускаме – и тактически, и като цяло да си вземем поука. Защото нямаме друг вариант, освен да се вдигнем“.

А предпоставки за такъв крах в София не е имало, тъй като тимът е тренирал добре на лагера в Правец.

"Наистина тренирахме добре през седмицата до мача. Съжалявам, че така се получи, всички съжаляваме. Пак казвам, че трябва да се вдигнем по най-бързия начин да възстановим. И във вторник мача да го изиграем сериозно и отговорно, защото знаем срещу какъв противник се изправяме отново", завърши роденият в Симитли флангови футболист.