Тежка загуба за България от Турция в Световната квалификация по футбол, пет гола в българската врата през второто полувреме

Квалификации за Световното първенство по футбол през 2006-а година, група Е - трети кръг:

България - Турция 1:6 (1:1)

Голмайстори: 0:1 Арда Гюлер 11, 1:1 Радослав Кирилов 13, 1:2 Виктор Попов 49-автогол, 1:3 Кенан Йълдъз 53, 1:4 Кенан Йълдъз 56, 1:5 Зеки Челик 66, 1:6 Ирфан Кахведжъ 90+3

жълти картони: Росен Божинов, Радослав Кирилов (България), Огюз Айдън (Турция)

Главен съдия: Луиш Годиньо (Португалия)

Помощници: Руи Тейшейра, Педро Алмейда (двамата от Португалия)

ВАР-съдия: Андре Насизо (Португалия)

Стадион "Васил Левски": 18 500 зрители

Състави:

България: Димитър Митов, Виктор Попов (63 - Иван Турицов), Петко Христов, Росен Божинов, Християн Петров, Кристиян Стоянов, Андриан Краев, Ивайло Чочев (72 - Филип Кръстев), Радослав Кирилов (72 - Лукас Петков), Кирил Десподов (64 - Мартин Минчев), Марин Петков (63 - Здравко Димитров)

Турция: Угурджан Чакър, Зеки Челик, Мерих Демирал (83 - Исмаил Юксек), Абдюлкерим Бардакчъ, Ферди Кадъоглу, Хакан Чалханоглу (64 - Салих Йозджан), Арда Гюлер (69 - Джан Узун), Оркун Кьокчу, Огюз Айдън, Керем Актюркоглу (83 - Дениз Гюл), Кенан Йълдъз (64 - Ирфан Джан Кахведжъ)

България претърпя трето поражение в група "Е" на Световните квалификации по футбол, като този път с категоричното 1:6 от Турция в София. Така българите остават на дъното на групата с нула точки, докато Турция вече има 6.

В другата среща, която се игра по същото време в Елче, Испания преодоля Грузия с 2:0 и има пълен актив от 9 точки.

Преди това "лъвовете" отстъпиха с по 0:3 през септември на Испания и Грузия, а Турция се наложи с 3:2 над Грузия и беше съкрушена с 0:6 от Испания.

Мачът е първи за новия национален селекционер Александър Димитров, а халфът на Славия Кристиян Стоянов също направи дебют.

Двата отбора се срещнаха днес за 24-и път в исторически план, като успехът на турците е общо седми и първи като гост за 100 години.

Радослав Кирилов вкара единствения гол за България днес, разписвайки се в 13-ата минута за 1:1 и това е първо попадение на сметката на тима през кампанията. Два пъти за гостите от Турция отбеляза Кенан Йълдъз, Арда Гюлер се отличи с попадение и две асистенции. Зеки Челик, а съвсем накрая и Ирфан Кахведжъ добавиха по веднъж топката в българската мрежа. Виктор Попов си вкара автогол за 1:2.

Първото полувреме по нищо не предвещаваше такъв разгром, след като то завърши 1:1. Попаденията през първото полувреме паднаха само в рамките на две минути, като най-напред Арда Гюлер откри. В 13-ата минута обаче Радослав Кирилов изравни и с помощта на рикошет, като това е първи гол на България в тази кампания.

Турците взеха инициативата от самото начало и първата ситуация за тях се откри в 8-ата минута, когато Оркун Кьокчу получи от Огюз Айдън, а техничният му удар кацна върху горната греда и излезе в аут. И само три минути по-късно гостите откриха резултата чрез Арда Гюлер, който направи двойно подаване с Хакан Чалханоглу, елиминира лесно Християн Петров и прокара топката под вратаря Митов. За Гюлер това е първо попадение в Световните квалификации.

Но само две минути по-късно българите изравниха чрез Радослав Кирилов. Кирил Десподов проби от дясно и центрира, а Ферди Кадъоглу се подхлъзна и позволи на Кирилов да вземе топката. Крилото на Левски стреля, топката рикошира в лицето на Кадъоглу и подлъга вратаря Угурджан Чакър, за да влезе в мрежата му. Попадението на Кирилов е първо за България в тези Световни квалификации.

След това турците продължиха да държат повече топката, но в 28-ата минута българският голмайстор Кирилов получи далечен пас отляво. Той овладя топката, направи финт и стреля с десния си крак, но на сантиметри от турската врата.

Гостите отговориха с атака в 35-ата минута, но Андриан Краев изчисти топката в наказателното поле. Получи се обаче опасен рикошет, но българската защита оцеля. В 40-ата минута стражът на България Димитър Митов беше подложен истински обстрел от Чалханоглу, но се справи.

Началото на второто полувреме започна по ужасяващ начин за българския отбор, като в първите му 11 минути Турция поведе с 4:1. В 49-ата минута Виктор Попов си вкара неспасяем автогол, опитвайки се да блокира Кенан Йълдъз. Бранителят на България ритна топката над вратаря Митов, който изненадан опита да реагира, но без шанс и гостите поведоха.

Нова грешка на Виктор Попов в 53-ата минута остави българската защита в намален състав при атака на Турция, а след прекрасно подаване на Арда Гюлер топката попадна в Йълдъз, реализирал от 10-ия метър третото попадение в българската врата.

Крилото на Ювентус вкара още един гол само след още две минути, пак елиминирал с лекота Виктор Попов. Чалханоглу му подаде диагонал от ляво, а Йълдъз с две докосвания направи Митов безпомощен.

В 66-ата минута Турция стигна до пети гол, дело на десния бранител Зеки Челик. Той скочи на първа греда, изпреварвайки Ивайло Чочев, и оползотвори подаването на Арда Гюлер от ъглов удар.

След петия гол турците свалиха темпото, а и двамата треньори извадиха най-важните си футболисти, за да предотвратят контузии. България имаше две възможности да направи по-почетна загуба, като по-чистото се откри пред Мартин Минчев, който обаче не намери мрежата. До края на срещата едно попадение на Турция беше отменено заради засада, а удар на Огюз Айдън беше блокиран от Петко Христов.

В добавеното време Ирфан Кахведжъ направи и крайното 1:6, наказвайки нова грешка в българската отбрана, този път изведен на празна врата от Огюз Айдън.