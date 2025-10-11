Паметник „Създатели на българската държава“ и театърът в Шумен светят в зелено за Европейския ден на донорството и трансплантация на органи

Паметникът „Създатели на българската държава“ и сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен тази вечер са осветени в зелено, в подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, видя репортер на БТА.

Така Община Шумен се включва в подкрепа на кампанията, организирана от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ към Министерството на здравеопазването и се присъединява към общността от градове в цяла Европа, които обявяват своята солидарност с инициативата на Съвета на Европа. Осветявайки в зелено сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ и паметника „Създатели на българската държава“ на Шуменското плато, областният град изразява своята признателност към донорите и техните близки, които със своето решение даряват най-ценното – възможността за живот, отбелязаха от общинския пресцентър.

Кампанията насочва общественото внимание към каузата за донорство. По данни на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. От пресцентъра на общината администрация припомниха, че на 11 май 2025 г., на празника на Шумен, един от гражданите, които вдигнаха флага по време на церемонията, бе Огнян Ганчев – първият човек в света, покорил връх Монблан с трансплантирано сърце.

В цялата страна от 11 до 17 октомври ще има различни събития за повишаване на осведомеността за същността и значението на органното донорство, както и за запознаване на гражданите с ролята на медицинските специалисти, ангажирани с процеса на донорството и трансплантациите. От 5 ноември 2019 г. Министерството на здравеопазването провежда и Национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“. По данни на министерството, от началото на 2025 г. в България са реализирани 13 трансплантации от седем донорски ситуации. От 28 държави членки на Европейския съюз България заема двадесет и осмо място по брой трансплантирани хора на милион население. Към 9 септември 2025 г. 869 български граждани се нуждаят от трансплантация и живеят с надеждата да водят нормален живот и да имат свободата да се придвижват сами, допълниха от пресцентъра на общинската администрация в Шумен.