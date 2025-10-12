Временният президент на Перу ръководи полицейски акции в затвори срещу контрабандата

В една от първите си стъпки като изпълняващ длъжността президент на Перу, Хосе Хери вчера ръководи серия от обиски в затвори в цялата страна, в които излежават присъди лидери на престъпни банди, съобщи президентството – ден след отстраняването на неговата силно непопулярна предшественичка заради неспособността ѝ да овладее растящата престъпност, предаде Асошиейтед Прес.

Придружен от елитни полицейски части и облечен в бяла риза с навити ръкави, 38-годишният Хери обикаляше килия по килия в затвора с максимално ниво на сигурност „Анкон I“ в столицата Лима, за да наблюдава претърсването за контрабандни вещи. При обиска властите откриха незаконно внесени мобилни телефони, наркотици и остри предмети, използвани като оръжия.

Посещението на Хери в „Анкон I“ съвпадна с акции в още три затвора в различни части на Перу, съобщи президентската администрация – в пренаселения лимски затвор „Луриганчо“, в затвора със строг режим „Чалапалка“ в Андите и в северния затвор „Ел Милагро“.

Акцията преди зазоряване последва светкавичния импийчмънт на президентката Дина Болуарте, отстранена само часове след като стрелба на концерт в Лима предизвика вълна от обществено недоволство срещу ескалиращото бандитско насилие в страната. Управлението на Болуарте беше белязано и от чести протести и корупционни скандали, посочи АП.

Председателят на Конгреса Хери пое властта след решението на депутатите да отстранят Болуарте. На 12 април 2026 г. ще бъде излъчен на избори следващият президент, а консервативният юрист се очаква да остане на поста до юли, когато ще встъпи в длъжност новият държавен глава..

„Злото, което ни поразява в този момент, е обществената несигурност“, каза Хери пред депутатите в петък след полагането на клетва. „Основният враг е по улиците. Престъпните банди, престъпните организации – те са нашите врагове днес.“

Убийствата в Перу рязко се увеличиха – от 676 през 2017 г. до 2082 миналата година, като половината от тях са поръчкови.

Случаите на изнудване скочиха от 16 333 през 2022 г. до 22 348 миналата година, тъй като престъпните групи все по-често изискват „данък спокойствие“ от различни бизнеси – от музикални групи до транспортни фирми.

Кризата с несигурността в Перу е задълбочена и от продължаващите политически сътресения от 2018 г. насам. През последните седем години страната е имала седем президенти – трима отстранени с импийчмънт (включително Болуарте), а двама други подали оставка, за да избегнат същата съдба.