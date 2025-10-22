Подробно търсене

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънрено положение в Лима, за да се справи с нарастващата престъпност

Симеон Томов
Президентът на Перу Хосе Хери след встъпването си в длъжност (10.10.2025 г.). Снимка: АП/John Reyes
Лима ,  
22.10.2025 06:25
 (БТА)

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо, като обясни, че тази мярка е с цел справяне с нарастващата престъпност, предаде Ройтерс. 

Извънредното положение бе въведено след протестите от миналата седмица, при които загина един човек, а над 100 бяха ранени. 

Президентът на Перу заяви, че мярката, която бе одобрена от Министерския съвет и ще влезе в сила след полунощ, разрешава разполагането на въоръжените сили заедно с полицията за поддържане на обществения ред. Той не даде допълнителни подробности. 

"Преминаваме от отбрана към нападение в борбата срещу престъпността, борба, която ще ни позволи да възвърнем мира, спокойствието и доверието на милиони перуанци", заяви Хери в телевизионно обръщение. 

Новият президент на Перу встъпи в длъжност по-рано този месец след импийчмънта на неговата предшественичка Дина Болуарте, гласуван след внасяне на няколко предложения за нейното отстраняване. Миналата седмица Хери, който бе председател на перуанския парламент преди да заеме президентския пост, представи новото правителство, като обеща да направи борбата с престъпността свой основен приоритет. 

Миналата седмица президентът се сблъска и с първия си голям протест, организиран от младежи от Поколението Z, заедно с представители на социални движения, политически партии и синдикати, които се събраха пред сградата на Конгреса в Лима с искания за по-строги срещу нарастващата престъпност. 

Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора и се разшириха, за да отразят недоволството на перуанците, уморени от престъпността, корупцията и десетилетия на разочарование от правителството си, отбелязва Ройтерс. 

Това не е първият път, когато Перу обявява извънредно положение, за да се справи с проблемите, свързани със сигурността. Въпреки че бившата президентка наложи същата 30-дневна мярка през март, анализатори и експерти по сигурността коментират, че повтарящите се обявявания на извънредно положение не са допринесли за намаляване на престъпността, отбелязва Ройтерс. 

 

 

 

/НС/

Към 07:43 на 22.10.2025 Новините от днес

