Перуанският премиер поиска от парламента извънредни правомощия, за да възстанови реда и законността

Владимир Сахатчиев
Войскови части, разположени в перуанската столица Лима, след като президентът обяви извънредно положение в града, 22 октомври 2025 г. (AP Photo/Martin Mejia)
Лима,  
23.10.2025 03:36
 (БТА)

Перуанският премиер Ернесто Алварес поиска от Конгреса правителството да получи извънредни законодателни правомощия за 90 дни, за да може да прокара закони за справяне с проблемите със сигурността в Перу, предаде Ройтерс.

Алварес отправи искането си в програмна реч в Конгреса, в която очерта основните насоки на политиката, която смята да следва правителството на новия президент Хосе Хери. Хери встъпи в длъжност по-рано този месец, след като замени свалената от поста Дина Болуарте.

"Правителството гледа на въпроса със сигурността като на фундаментален въпрос за държавата", каза той пред депутатите. Речта бе произнесена преди традиционното гласуване на всеки нов кабинет в Конгреса, който трябва да се произнесе дали му гласува доверие или не.

"Политическият и моралният мандат на това управление е в краткото време, с което разполага, да възстанови властта на държавата, да върне реда по улиците и да направи така, че законът отново да стане средство за въздаване на справедливост, а не за насаждане на страх", каза Алварес.

Във вторник новото правителство обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо като мярка за борба с нарастващата престъпност.

Изострящата се криминогенна обстановка в южноамериканската страна предизвика протести на така нареченото поколение Z, които разтърсиха Перу и причиниха политическа криза, довела до падането на Болуарте.

/ВС/

Свързани новини

22.10.2025 06:25

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънрено положение в Лима, за да се справи с нарастващата престъпност

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Каляо, като обясни, че тази мярка е с цел справяне с нарастващата престъпност, предаде Ройтерс. 
17.10.2025 01:13

Президентът на Перу отказва да подаде оставка след протестите на Поколението Z

Новият президент на Перу Хосе Хери отказа вчера да подаде оставка след смъртта на протестиращ по време на масова демонстрация, водена от активисти от Поколението Z, които изискваха неговото оттегляне, предаде Асошиейтед прес.

