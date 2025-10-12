Кристиян Стоянов смята, че автоголът в началото на второто полувреме е разрушил генерално целия план на България в мача с турците

Полузащитникът на Славия Кристиян Стоянов направи своя дебют за националния отбор на България. И макар да имаше някои добри изяви преди почивката, едва ли 22-годишният вътрешен халф ще иска да се връща към днешната среща, завършила 1:6 за Турция.

"Според мене, през първото полувреме седяхме много добре, както казах. Играхме като равен с равен, но този гол, който падна веднага след почивката, ни срина и те използваха това в тяхна полза", започна Стоянов.

Но дори и един гол да падне толкова нелепо, защо отборът се срива и за 11 минути вече изостава с 1:4? "Мисля, че тимът капитулира, защото не очаквахме да се развие по такъв начин срещата. Очаквахме да продължат да ни натискат, но бяхме подготвени. И точно това, което стана – този нелеп автогол, всъщност ни попречи да продължим с нашия план от срещата".

Дали има един, генерален, голям проблем в националния отбор, който пречи на тима? "Аз не виждам някакъв голям проблем, върху който трябва да се наблегне върху него. Както сами видяхте, през първото полувреме сами видяхте, че можем да играем срещу силен съперник, какъвто е Турция. Просто трябва да задържим тази игра през всичките 90 минути и да не допускаме такива сривове за 15-20 минути, които да използват нашите опоненти", завърши Стоянов.