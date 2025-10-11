Подробно търсене

Огнени спектакли озариха центъра на Ямбол за втора вечер с уличния фестивал 6Fest

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Ямбол,  
11.10.2025 21:19
 БТА

Огнени спектакли озариха централната градска част на Ямбол за втора поредна вечер с уличния фестивал 6Fest. Зрелищни визуални ефекти, мистична музика и акробатични изпълнения предложиха на публиката трите спектакъла, които бяха представени във втората фестивална вечер. Атрактивните изпълнения на уличните артисти привлякоха стотици зрители от всякакви възрасти.

Огнено-театралният маратон започна с дефиле на кокили на „Театър на огъня и сенките Fireter“. Артистите преминаха от входа на градския парк до площада пред сградата на Община Ямбол, където представиха огнено-акробатичния спектакъл „Драгониус“. След тях своята огнената хореография представиха и формация „Медитиращите“ с пърформанса „Agnon Collective“. Моноспектакълът „On Fire” на Тихомир Димитров даде завършек на вечерта.

Фестивалът за улични изкуства 6Fest избра да представи новия си формат, посветен на огненото изкуство, в два български града по време на тазгодишното си издание. Ямбол и Пловдив станаха сцени на огнените спектакли в трите фестивални дни – 9, 10 и 11 октомври. Фестивалът е с вход свободен и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Ямбол и Община Пловдив – Район Западен.

6Fest е създаден през 2017 г. и до момента има 17 издания в 10 български града с участието на близо 1000 артисти в над 200 събития. Посветен е на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, танц, музика и др. В началото на тази година фестивалът получи отличието „EFFE Label 2024-2025“ на Европейската фестивална асоциация (EFA), което се присъжда от международно жури.

