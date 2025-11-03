САЩ обявиха помощ от 3 милиона долара за справяне с последиците от урагана "Мелиса" в Куба

САЩ обявиха днес хуманитарна помощ от 3 милиона долара за кубинците, засегнати от урагана "Мелиса", който опустоши няколко провинции в източната част на островната държава, предаде Франс прес.

"Съединените щати координират с католическата църква разпределянето на хуманитарна помощ на стойност 3 милиона долара директно сред хората в източната част на Куба, които са най-засегнати от опустошенията на урагана "Мелиса", обяви в "Екс" Службата по въпросите на Западното полукълбо.

Ураганът "Мелиса", който в началото на седмицата опустоши цели райони в Ямайка, удари източната част на Куба и наводни Хаити, като отне живота на близо 60 души в Карибския басейн.

В Куба правителството, което беше евакуирало превантивно над 700 000 души, засега не съобщава за жертви. Няколко провинции в източната част на страната обаче са претърпели значителни щети: срутени къщи, разрушена електропреносна мрежа, опустошени посеви.

В петък САЩ, които налагат икономическо ембарго на Куба от повече от шест десетилетия, заявиха, че "подкрепят смелия кубински народ", а Държавният департамент обяви, че е "готов да предостави незабавна хуманитарна помощ директно и чрез местни партньори", без да минава през правителството.

Предложението беше определено като "накърняващо достойнството" от Хавана.

"Ако ставаше въпрос за искрено желание на това правителство да подкрепи нашия народ, те биха отменили без условия престъпната блокада и биха ни извадили от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, в който никога не би трябвало да фигурираме", реагира Роберто Моралес Охеда, член на Политбюро на Кубинската комунистическа партия.

От края на 2021 г. САЩ отново включиха Куба в списъка си с "държави, подкрепящи тероризма", което доведе до засилване на ембаргото. Бившият президент Джо Байдън я извади от списъка седмица преди да напусне Белия дом, но решението му беше бързо отменено от Доналд Тръмп.

В миналото католическата църква редовно е служила като посредник между двете държави - идеологически врагове.

В останалата част от Карибите САЩ мобилизираха спасителни екипи в Доминиканската република, Ямайка, Бахамите и Хаити. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в петък, че и Куба е включена в американската програма.

Куба вече получи помощ от Венецуела и Мексико, в допълнение към помощта, предоставена от агенциите на ООН, посочва АФП.