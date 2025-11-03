Подробно търсене

САЩ обявиха помощ от 3 милиона долара за справяне с последиците от урагана "Мелиса" в Куба

Алексей Маргоевски
САЩ обявиха помощ от 3 милиона долара за справяне с последиците от урагана "Мелиса" в Куба
САЩ обявиха помощ от 3 милиона долара за справяне с последиците от урагана "Мелиса" в Куба
Наводнен път близо до кубинския град Сантяго вследствие на преминаването на урагана "Мелиса", 30 октомври 2025 г. Снимка: AP/Ramón Espinosa
Вашингтон/Хавана,  
03.11.2025 00:38
 (БТА)

САЩ обявиха днес хуманитарна помощ от 3 милиона долара за кубинците, засегнати от урагана "Мелиса", който опустоши няколко провинции в източната част на островната държава, предаде Франс прес.

"Съединените щати координират с католическата църква разпределянето на хуманитарна помощ на стойност 3 милиона долара директно сред хората в източната част на Куба, които са най-засегнати от опустошенията на урагана "Мелиса", обяви в "Екс" Службата по въпросите на Западното полукълбо.

Ураганът "Мелиса", който в началото на седмицата опустоши цели райони в Ямайка, удари източната част на Куба и наводни Хаити, като отне живота на близо 60 души в Карибския басейн.

В Куба правителството, което беше евакуирало превантивно над 700 000 души, засега не съобщава за жертви. Няколко провинции в източната част на страната обаче са претърпели значителни щети: срутени къщи, разрушена електропреносна мрежа, опустошени посеви.

В петък САЩ, които налагат икономическо ембарго на Куба от повече от шест десетилетия, заявиха, че "подкрепят смелия кубински народ", а Държавният департамент обяви, че е "готов да предостави незабавна хуманитарна помощ директно и чрез местни партньори", без да минава през правителството.

Предложението беше определено като "накърняващо достойнството" от Хавана. 

"Ако ставаше въпрос за искрено желание на това правителство да подкрепи нашия народ, те биха отменили без условия престъпната блокада и биха ни извадили от списъка на държавите, подкрепящи тероризма, в който никога не би трябвало да фигурираме", реагира Роберто Моралес Охеда, член на Политбюро на Кубинската комунистическа партия.

От края на 2021 г. САЩ отново включиха Куба в списъка си с "държави, подкрепящи тероризма", което доведе до засилване на ембаргото. Бившият президент Джо Байдън я извади от списъка седмица преди да напусне Белия дом, но решението му беше бързо отменено от Доналд Тръмп.

В миналото католическата църква редовно е служила като посредник между двете държави - идеологически врагове.

В останалата част от Карибите САЩ мобилизираха спасителни екипи в Доминиканската република, Ямайка, Бахамите и Хаити. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в петък, че и Куба е включена в американската програма.

Куба вече получи помощ от Венецуела и Мексико, в допълнение към помощта, предоставена от агенциите на ООН, посочва АФП.    

/АМ/

Свързани новини

31.10.2025 03:42

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални доклади.
30.10.2025 17:30

САЩ са готови да предложат хуманитарна помощ на Куба след урагана, обяви държавният секретар Рубио

САЩ са готови да предложат незабавна хуманитарна помощ на хората в Куба, които са засегнати от урагана "Мелиса", заяви в публикация днес в социалната платформа "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.
30.10.2025 17:25

ЕФЕ: Ураганът "Мелиса" наближава Бермудските острови, след като опустоши Хаити, Ямайка и Куба

Националният център за ураганите на САЩ предупреди, че ураганът "Мелиса" се насочва към Бермудските острови, след като причини разрушения и десетки жертви в Хаити, Ямайка и Куба, съобщи агенция ЕФЕ.
30.10.2025 16:10

Хаити, Ямайка и Куба опитват да се справят с разрушенията, причинени от урагана "Мелиса"

Жителите на северната част на Карибския регион се опитват да се справят с последиците от урагана „Мелиса“, докато броят на жертвите от катастрофалната буря продължава да нараства, предаде Асошиейтед Прес.
29.10.2025 19:21

Най-малко 20 души загинаха в Хаити при наводнение, причинено от урагана "Мелиса"

Най-малко 20 души, включително 10 деца, са загинали, а още 10 души са изчезнали при наводнение в южната част на Хаити, причинено от мощния ураган "Мелиса", съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:16 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация