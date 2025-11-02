Живеенето по Бога и спазването на Божиите заповеди бяха сред акцентите в неделните проповеди днес, 2 октомври, когато честваме паметта на светите мъченици Акиндин, Пигасий, Анемподист, Елпидофор и Афтоний.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Живеенето по Бога отваря очите на човека, каза в неделната си проповед отец Давид в храм „Св. Мина“ във Велико Търново. Отец Давид припомни, че в началото Адам и Ева са живели с Бог и единствено спазването на тези техни лични отношения с Него им е давало правото на живот в Рая, който всъщност е плод на приближаването към Бога. В Апостола се казва, че не според делата ни по законите, а с живот по Бога ще се спасим, каза свещеникът. Ако се замислим, ще видим, че законът идва много по-късно, когато Моисей и избраният народ тръгват към Обетованата земя, забравили, че истинският живот е да живееш с Бога.

ДОБРИЧ

Неделната литургия в петата неделя след Въздвижение беше отслужена от отец Велико в храм „Св. Троица“ в Добрич. В своята проповед пред миряните той припомни притчата за богаташа и бедняка Лазар и подчерта колко е важно да се следват Божиите заповеди. Свещеникът обърна внимание и на необходимостта непрекъснато да се изследва Светото писание, за да се открие неговият многопластов и дълбок смисъл.

КЮСТЕНДИЛ

След земния живот следва вечният, каза в проповедта си епископ Исаак в Кюстендил, след като отслужи света литургия в храм „Свети вмчк Димитър Солунски“. Пред миряните в храма епископът подчерта, че земният живот е „един временен миг от вечността, урок и школа, в която се готвим за бъдещия живот“, а вечният живот е „животът, към който се стреми душата на всеки човек“. Той допълни, че „дяволът винаги ни отклонява от пътя към вечния живот, който води към блаженството, към утехата и радостта“.

ЛОВЕЧ

Частички от мощите на светите безсребреници Козма и Дамян и на свети Гавриил Ургебадзе целунаха миряни в храма „Света Троица” в Ловеч. Ловчанският митрополит Гавриил посочи, че светите безсребреници Козма и Дамян са живели в III век. Баща им е бил езичник, но след смъртта му майка им – християнка, ги е възпитавала много старателно в християнската вяра. Двамата са изучили медицинските науки, но са получили благодат от Бога за своя добродетелен живот. Лекували са най-вече с молитва, като са призовавали името на Господ Иисус Христос. Наречени са от народа безсребреници, защото нищо никога не са вземали, когато са лекували хора.

САМОКОВ

В митрополитския храм „Успение Богородично“ в Самоков бе открито ново неделно училище, разположено в сграда в двора на църквата. Събитието започна с водосвет, отслужен от духовниците на Самоковската духовна околия.

СЛИВЕН

Храмът „Света Петка“ в Сливен ще има духовен център за обучение и подкрепа. Това съобщи на миряните по време на неделната проповед предстоятелят на църквата отец Йоан Петров. Свещеникът обясни, че църковното настоятелство е предприело стъпки за изграждането на помощна сграда, в която ще се провеждат беседи и духовни срещи с деца и възрастни.

СТАРА ЗАГОРА

Старозагорският митрополит Киприан и Маркианополският епископ Богослов възглавиха Божествена света литургия в старозагорския храм „Света Троица“ заедно със свещеници от Старозагорската епархия.

ШУМЕН

В проповедта си в храма „Св. Три Светители“ в Шумен отец Иван припомни Евангелието от Лука и притчата за богаташа и бедния Лазар. Той обърна внимание и на нуждата от въвеждане на вероучение в училищата.