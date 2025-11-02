Подробно търсене

В митрополитския храм „Успение Богородично“ в Самоков отвори врати ново неделно училище – третото поред в града

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
В митрополитския храм “Успение Богородично” в Самоков отвори врата неделно училище. Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ВЯ)
Самоков,  
02.11.2025 14:01
 (БТА)
В митрополитския храм „Успение Богородично“ в Самоков бе открито ново неделно училище, разположено в сграда в двора на църквата. Събитието започна с водосвет, отслужен от духовниците на Самоковската духовна околия.

Архиерейският наместник ставрофорен иконом Михаил Колев отбеляза, че днес всички живеем в духа на празника на народните будители. По думите му, в рамките на по-малко от шест месеца, благодарение на дарители и църковни настоятели, в града са открити три неделни училища. Първото се намира в Бельова църква, а преди две седмици врати отвори и училището при храм „Въведение Богородично“.

„Неделните училища в града искат да дадат път, да предложат истина и да вдъхнат живот“, подчерта отец Михаил. Той допълни, че вярата не се измерва с оценки, защото най-добрият оценител е нашето лично поведение.

Децата ще бъдат разпределени в няколко групи според възрастта им. Преподаватели ще бъдат Данаила Колева, Ани Чепилова и Мая Вукова.

В словото си отец Михаил припомни, че Самоков е дал на България много достойни личности. Оттук произхождат първият народен будител Паисий Хилендарски, митрополит Авксентий Велешки и митрополит Доситей Самоковски.

/ХК/

