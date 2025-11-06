Турският президент е поискал обезщетение от лидера на основната опозиционна партия в Турция заради обидни изказвания по негов адрес

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е завел дело срещу лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, в рамките на което е поискал обезщетение от 500 000 турски лири (10 300 евро) заради обидни изказвания по негов адрес, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на адвоката на Ердоган Хюсеин Айдън.

„В Първоинстанционния граждански съд в Анкара е заведено дело за нанасяне на морални щети в размер на 500 000 лири поради неуместните изявления и безпочвените обвинения, отправени към нашия президент от председателя на НРП Йозгюр Йозел по време на речта му на митинг, който се е провел на 5 ноември 2025 г. в Истанбул“, се казва в изявление на Айдън, което бе публикувано днес в социалните мрежи.

По-рано днес Турската прокуратура обяви, че е започнала служебно разследване срещу Йозел, след като вчера по време на митинг на опозиционната партия в истанбулския квартал Юмранийе лидерът на НРП обвини главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек в придобиване на незаконни средства от държавната минодобивна компания „Ети Маден“ (Eti Maden) и се обърна задочно към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съветвайки го да “се грижи за песовете и кучетата около себе си“.

Ердоган коментира изказването на Йозел, като заяви, че лидерът на НРП “става все по-агресивен с лъжите, които изрича ежедневно, и с клеветите, които хвърля по адрес на различни хора“ и подчерта, че няма да позволи турската нация да бъде “пленена от този неприятен език и от тази отровна реторика“.

Това е второто дело, което Ердоган завежда срещу Йозел през настоящата година, след като през август турският президент заведе дело за клевета срещу лидера на опозиционната партия.