Старозагорският митрополит Киприан и Маркианополският епископ Богослов възглавиха Божествена света литургия в старозагорския храм „Света Троица“ заедно със свещеници от Старозагорската епархия.

По време на литургията, пред изпълнилите храма миряни, те отслужиха и кръщене. „Радостни сме, че днес съслужихме заедно с Негово високопреосвещенство Киприан и се помолихме за младия отрок Георги, който прие своето кръщение. Дух Свети слезе върху него и стана един от членовете на Православната ни църква“, каза пред присъстващите Маркианополският епископ Богослов.

В своето слово към миряните след края на литургията той посочи, че сърцето му е изпълнено с благодат, че днес към светата чаша и тялото на нашия Господ и Неговата кръв са пристъпили много хора, които слушат и изпълняват думите на Иисус Христос – „Който не яде Моето тяло и не пие Моята кръв, не ще има живот вечен“.

„Днес е голяма духовна радост за всички нас, защото заедно с една душа и едно сърце прославихме нашия Господ, Който Сам ни казва – „Където са двама или трима събрани в Мое име – посред тях съм и Аз“. Нека изпълняваме думите на св. апостол Павел, който казва: „Непрестанно се молете, за всичко благодарете, за да може всичко, което поискате в молитва и с вяра, да получите“, каза още Маркианополският епископ Богослов.