Комисията по вътрешна сигурност прие на първо четене физически лица да не могат да предоставят лични автомобили на НСО

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене с осем гласа „за“, два „против“ и три „въздържал се“ физически лица да не могат да предоставят лични автомобили на Националната служба за охрана (НСО), както и такива автомобили да не могат да се оборудват със специален режим на движение. Промените в Закона за НСО са предложени от Хамид Хамид от парламентарната група (ПГ) на "ДПС-Ново Начало“ и група народни представители.

Законодателят е длъжен да гарантира условията за изпълнение на задълженията на НСО. Продължаващите опити на президента Радев да използва НСО като евтина пиар платформа са унизителни спрямо служителите на службата, каза при представянето на промените Калин Стоянов от "ДПС-Ново Начало". По неговите думи законопроектът цели да предотврати последваща провокация от президента Радев или други, които използват услугите на НСО, като преценят да оборудват личен автомобил.

Николай Радулов от ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) посочи, че се е случвало НСО да използва високопроходими автомобили на Министерството на земеделието и храните, които не са част от автопарка на службата. Той попита дали тези промени в закона се касаят само до личните автомобили на някой човек или до всички, които не са на НСО. Хамид Хамид му отговори, че промените засягат само личните автомобили на физически лица и допълни, че това е посочено в текстовете.

Пред депутатите от комисията полковник Бойко Василев, зам-началник на НСО каза, че службата е изпитвала затруднение с автопарка, защото е застарял. В определени случаи сме се възползвали от възможността да използваме лични автомобили, независимо дали на физически или юридически лица, за да попълним липсите си, обясни полковник Василев. Той обаче заяви, че ако се приеме това изменение на закона, те ще го изпълняват.

В отговор на въпрос от Цвета Рангелова от ПГ на „Възраждане“ относно това в момента колко активни договора има НСО за използване на чужди автомобили и дали този законопроект би затруднил работата на службата, полковник Василев отговори, че има около четири-пет договора и НСО би се справило.

Комисията отхвърли на първо четене със пет гласа „за“, седем „против“ и два „въздържал се“ предложението на Златан Златанов от ПГ на „Възраждане“ да се отнеме правото на народните представители да използват услугите на НСО. „Този законопроект цели да се освободи общественото напрежение, което се създаде от използването на услугите на НСО от народни представители, без да имат нужда от това. Освен това да се освободи и ресурс“, каза Златанов пред депутатите от комисията.

В началото на заседанието председателят на комисията Маноил Манев от ПГ на ГЕРБ-СДС съобщи, че Хамид Хамид е оттеглил предложения от него законопроект, даващ правото на президента, председателя на Народното събрание и премиера да се окажат от правото си на охрана от НСО.