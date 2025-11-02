Частички от мощите на светите безсребреници Козма и Дамян и на свети Гавриил Ургебадзе целунаха миряни в храма „Света Троица” в Ловеч.

Ловчанският митрополит Гавриил посочи, че светите безсребреници Козма и Дамян са живели в III век. Баща им е бил езичник, но след смъртта му майка им – християнка, ги е възпитавала много старателно в християнската вяра. Двамата са изучили медицинските науки, но са получили благодат от Бога за своя добродетелен живот. Лекували са най-вече с молитва, като са призовавали името на Господ Иисус Христос. Наречени са от народа безсребреници, защото нищо никога не са вземали, когато са лекували хора.

„Има един случай – една жена, Паладия, е била с предсмъртно заболяване, никой лекар не е могъл да ѝ помогне. Тогава братята са били повикани. Те се помолили и тя е станала изцяло здрава. Тогава тя отишла при свети Дамян и му е давала три яйца. Той отказал, но тя му е казала: „В името на Света Троица ги вземи”. Тогава той, като чул името на Света Троица, ги взел. Обаче брат му Козма, когато е научил, много се опечалил. Понеже той скоро бил заболял и преди да почине, завещал да не погребват Дамян до него. Но когато починал и Дамян, хората се чудели как да постъпят, защото знаели, че и двамата са били праведници. Тогава те са се молели и Господ е направил чудо. Една камила, която братята преди това са изцелили от бесноватост, проговорила с човешки глас и е казала, че свети Дамян е взел тези три яйца не като заплащане за излекуването, а заради името на Света Троица. Тогава те са погребали свети Дамян до неговия брат”, разказа архиереят.

Той говори и за свети Гавриил Ургебадзе – светец от наше време. Роден е през 1929 г. в Тбилиси, Грузия. Отива си от този свят през 1995 г. Канонизиран е от Грузинската православна църква през 2012 г. Много чудеса стават по неговите молитви, има написани книги за случаи на благодатни изцеления, обясни владиката.

Той описа и един случай от 1 май 1965 г. – първомайска манифестация в Тбилиси. Площадът бил препълнен с манифестиращи. Имало огромен плакат на Ленин и свети Гавриил го запалил. Наредили той да бъде разстрелян. „Претърпял е много мъки. Когато са го попитали защо го е направил, той казал: „Защото човек не бива да се боготвори. Тук вместо Ленин трябваше да сложите едно голямо разпятие на Христос”. Много е претърпял, но накрая може би добродетелни хора, които са искали да го спасят, го изкарват психично болен. Въз основа на това му се отменя смъртната присъда”, предаде Ловчанският митрополит.

Той добави, че в своя двор свети Гавриил Ургебадзе построил църква, когато храмовете са се рушели. Дори митрополитът му наредил да я разруши, но той не го послушал. Събирал изхвърлени от хората икони, почиствали ги и ги поставял в своята църква. Нея я има и до ден днешен.

Владиката призова да помним думите на светеца, че смирението, добротата и любовта ще спасяват хората.

След края на литургията, отслужена в съслужение с духовници от Ловчанска епархия, архиереят раздаде на вярващите и икони, осветени в Иверския манастир в Света гора.