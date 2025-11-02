Отец Иван припомни Евангелието от Лука и призова за въвеждане на вероучение в училищата в проповедта си в шуменския храм „Св. Три Светители“

В проповедта си в храма „Св. Три Светители“ в Шумен отец Иван припомни Евангелието от Лука и притчата за богаташа и бедния Лазар. Той обърна внимание и на нуждата от въвеждане на вероучение в училищата.

Свещеникът разказа, че богаташът живял охолно, а бедният Лазар — скромно, и подчерта, че всеки човек ще бъде съден според делата си. „Когато напуснал този свят, богаташът отишъл в ада заради своя живот и своите дела, а Лазар се качил в рая“, каза отец Иван. „Именно тази притча за богаташа и за бедния Лазар ни дава пример какъв живот трябва да изживеем, защото знаете, че животът на земята е прекалено кратък.“

„Няма смисъл да си завиждаме. XXI век е векът както на технологиите, на развитието на всичко, но същевременно и на увеличаването на греха на завистта, гордостта, отчаянието“, добави още свещеникът. По думите му няма място за отчаяние, защото „един ден ще бъдем пред Бога“. „Ние може сами да се погубим с нашите дела, ние трябва да изпълняваме десетте Божи заповеди“, подчерта отец Иван, като призова вярващите да имат обич към Бога и към ближните си.

„Господ благославя онези, които не са привързани към богатството си, а помагат на онези, които са бедни, сиромаси, болни. Той знае, че имат дарбата да управляват това, което им е дадено. На тях им е дадено повече, за да могат да помагат на онези, които са в нужда“, каза още свещеникът.

В заключение отец Иван пожела да се въведе вероучението в училищата и призова: когато свещеник отиде при директорите да разговаря по тази тема, „да не бъде отхвърлян“. „Църквата е онази, която иска да вкара морала, да направи така, че вашите деца да бъдат по-добри“, подчерта той. „Когато има вероучение, ще има спасение. Когато има вероучение, не забравяйте, че Господ така ще направи, че народът ще бъде благословен. Когато има вероучение, децата ни ще бъдат морални“, добави отец Иван.