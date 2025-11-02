За важността на Божите заповеди и четенето на Светото писание говори отец Велико в храм "Св. Троица" в Добрич

Неделната литургия в петата неделя след Въздвижение беше отслужена от отец Велико в храм „Св. Троица“ в Добрич. В своята проповед пред миряните той припомни притчата за богаташа и бедняка Лазар и подчерта колко е важно да се следват Божиите заповеди. Свещеникът обърна внимание и на необходимостта непрекъснато да се изследва Светото писание, за да се открие неговият многопластов и дълбок смисъл.

„Повечето държат Библията вкъщи, само за да покажат, че я имат. Това е все едно да имаш храна и да седиш гладен“, каза още отец Велико и допълни, че Светото писание трябва да се чете. „Господ ни завещава „изследвайте Словото Божие“. Той не казва „отваряйте от дъжд на вятър тая Библия“, а казва да я изследваме. Тоест на ден да прочитаме поне по една глава, може и повече, но поне по една, за да откриваме различните послания“, посочи свещеникът.

„Смъртта не е край, а врата, през която всеки един от нас преминава. Кой от човеците е живял без да види смърт“, попита отец Велико. Той отново разказа притчата за богаташа и бедняка Лазар, като изтъкна колко различен е животът на двамата и как Лазар се хранел от трохите на богаташката трапеза, а никой нищо не му е давал. „Каквото паднело от масата, това ядял заедно с кучетата, които единствени били до него и ближели раните му. В смъртта си обаче Лазар бил отведен в лоното Авраамово, а богаташът – в ада. Тоест за Бога няма значение богат ли си или беден, а как си живял. Дали си помагал на нуждаещите се според собствените си възможности“, допълни отец Велико.

„Какво всъщност е Вечният живот? Спасителят дава единствения верен отговор: „А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа (ев. Ин. 17:3)“, каза още свещеникът.

Отец Велико подчерта, че не само трябва да познаваме Библията, но и да прилагаме прочетеното в нея. „Да не забравяме, че беднякът Лазар се оказал всъщност образ на Христос. Да открием у него униженията на Иисус – това е целта на спасението. Помощ не е на Великден да дадем парче козунак на гладния или да подхвърлим жълти стотинки на някого. Навън наистина има нуждаещи се и нека всеки помага според силите си – с молитва, с милостиня, с добра дума, защото мнозина са самотници, които чакат една добра дума и с някого да поговорят. Следвайки тези Христови заповеди и ние да придобием Вечен живот“, завърши проповедта си отецът.

В края на словото си той разказа и за свети Гавриил Ургебадзе, живял през XX век. Светецът е роден през 1929 г. в Тбилиси, Грузия, и се преставя пред Бога през 1995 г. Канонизиран е от Грузинската православна църква през 2012 г. Много чудеса стават по неговите молитви, а за случаите на благодатни изцеления са написани редица книги.