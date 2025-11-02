Рали „Пампорово 2025“ ще се проведе на 8 и 9 ноември, каза пред БТА Тодор Мелемов - председател на Съюза на българските автомобилисти в Смолян. Той допълни, че откриването на състезанието ще бъде в събота от 12:30 часа пред хотел „Перелик“ в курортния комплекс. Очакват се в ралито да се включат 25 автомобила.

Четвъртото издание на надпреварата ще предложи девет скоростни етапа с обща дължина от 88,69 км. Тодор Мелемов допълни, че един час преди стартиране по дадена отсечка, пътят ще бъде затворен и преминаването други автомобили ще бъде забранено.

Първата отсечка на 8 ноември ще е от хотел „Рожен“ до разклона над село Момчиловци за село Баните. Стартът ѝ е от 13:30 часа.

Втората отсечка започва в 14:20 часа от разклона за Смолянски езера, през квартал „Езерово“ и финалът е над село Стойките. Следващата отсечка е начало 15:45 часа от Роженските поляни до село Момчиловци, а последната – отново се минава по трасето от Смолянски езера до село Стойките и ще започне в 16:35 часа.

Сервизният парк ще е разположен пред хотел „Снежанка“ в Пампорово, където желаещите ще могат да разгледат автомобилите преди старта.

Във втория ден състезанието стартира в 9:30 часа от паркинга на хотел „Студенец“ в посока Смолян и се отбива по пътя за село Левочево, като финалът е над селото. Вторият старт е 10:15 часа от разклона над село Момчиловци към Роженските поляни – хотел „Рожен“. Третият - от 11:30 часа отново е от хотел „Студенец“ към село Левочево. А в 12:18 часа от разклона над село Момчиловци към „Роженските поляни“.

Подготвен е суперспециален етап в центъра на Смолян, каза още Тодор Мелемов. Началото е в 14:00 часа от кръговото кръстовище за болницата до храм „Свети Висарион Смолянски“.