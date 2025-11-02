Подробно търсене

Николай Трифонов
Почина изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински, съобщиха от земеделското министерство
Снмика: Министерството на земеделието и храните
София,  
02.11.2025 21:42
 (БТА)

Почина изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински, съобщиха от Министерството на земеделието и храните на своя сайт.

"С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България. Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават", заявиха от Министерството.

Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват искрени съболезнования към неговото семейство, близки и колеги.

/ТНП/

