С голове на Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд Барселона победи гостуващия Елче

С голове на Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд Барселона победи с 3:1 гостуващия Елче в среща от 11-ия кръг.

След успеха възпитаниците на Ханзи Флик се изкачиха на второ място в класирането на Ла Лига с с 25 точки, с пет по-малко от лидера Реал Мадрид. Елче е на девета позиция с 14 точки.

В опит да се възстанови след загубата с 1:2 от Реал в Ел Класико миналия уикенд, Барселона не губи време, за да утвърди доминацията си. Каталунците се възползваха максимално от две грешки в защита на Елче в началните минути, за да поведат с два гола на Ямал и Торес в 9-ата и в 11-ата минута.

Рафа Мир намали изоставането, отбелязвайки от бърза контраатака точно преди почивката, но Рашфорд увеличи преднината на домакините с чудесен удар от границата на наказателното поле в 61-ата минута, осигурявайки три ценни точки на тима.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига: Леванте - Селта Виго - 1:2 Алавес - Еспаньол - 2:1 Барселона - Елче - 3:1 по-късно днес: Бетис - Майорка от събота: Реал Мадрид - Валенсия - 4:0 Виляреал - Райо Валекано - 4:0 Атлетико Мадрид - Севиля - 3:0 Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2 в понеделник: Реал Овиедо - Осасуна от петък: Хетафе - Жирона - 2:1 * Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Барселона с 25, Виляреал с 23, Атлетико Мадрид с 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.