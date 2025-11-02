Подробно търсене

С голове на Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд Барселона победи гостуващия Елче

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
02.11.2025 21:35
 (БТА)

С голове на Ламин Ямал, Феран Торес и Маркъс Рашфорд Барселона победи с 3:1 гостуващия Елче в среща от 11-ия кръг.

След успеха възпитаниците на Ханзи Флик се изкачиха на второ място в класирането на Ла Лига с с 25 точки, с пет по-малко от лидера Реал Мадрид. Елче е на девета позиция с 14 точки.

В опит да се възстанови след загубата с 1:2 от Реал в Ел Класико миналия уикенд, Барселона не губи време, за да утвърди доминацията си. Каталунците се възползваха максимално от две грешки в защита на Елче в началните минути, за да поведат с два гола на Ямал и Торес в 9-ата и в 11-ата минута.

Рафа Мир намали изоставането, отбелязвайки от бърза контраатака точно преди почивката, но Рашфорд увеличи преднината на домакините с чудесен удар от границата на наказателното поле в 61-ата минута, осигурявайки три ценни точки на тима.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на Ла Лига:
Леванте - Селта Виго         - 1:2
Алавес - Еспаньол            - 2:1
Барселона - Елче             - 3:1

по-късно днес:
Бетис - Майорка
            
от събота:   
Реал Мадрид - Валенсия          - 4:0
Виляреал - Райо Валекано        - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля        - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао  - 3:2

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 30 точки, следван от Барселона с 25, Виляреал с 23,
Атлетико Мадрид с 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.

/ИК/

