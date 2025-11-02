Бюджетът ще бъде балансиран и повече консервативен, отколкото реформаторски, заяви председателят на парламента Рая Назарян

Бюджетът за 2026 г. ще бъде балансиран и повече консервативен, отколкото реформаторски, заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) в ефира на Българската национална телевизия (БНТ).

По-рано тази седмица Рая Назарян беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание, след като Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

Според Закона за публичните финанси до 31 октомври Министерският съвет трябва да внесе в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет, но все още не е изпълнено, припомня БТА.

Благодарение на това, че България има редовно правителство, бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен и приет преди бюджетната година, за която се отнася. В рамките на следващите дни предстои трите бюджетни закона да бъдат разгледани от Тристранния съвет, след което Министерският съвет да ги приеме и внесе в Народното събрание, обясни Рая Назарян. По думите ѝ от обсъжданията до момента е ясно, че няма да има съществени промени нито по отношение на приходите, нито по отношение на разходите.

Законодателството и системите в държавата са в готовност за преминаване към единната европейска валута. Бюджетът ни е в евро, което означава, че от 1 януари 2026 г. и държавата, и Българската народна банка ще могат да преминат през този процес съвсем плавно и безпроблемно, заяви председателят на парламента.

Парламентарното мнозинство се състои в момента от четири парламентарни групи, каза Назарян и добави, че "ДПС-Ново начало" нямат право на глас в Съвета за съвместно управление (ССУ). Когато има Съвет, най-естествено и най-редно е да присъстват представители на всички парламентарни групи - най-малкото за да знаят темите, посоките, анализите и изводите. Споделянето на отговорността да бъде ясно, както и че подкрепата, която е дадена, е за конкретни политики. Вземането на решения е разписано още от самото начало в нашето споразумение за съвместно управление. Гласуват от трите партии по трима представители. До момента почти не се е налагало да гласуваме - винаги с единодушие взимаме решенията, обясни Рая Назарян.

"В парламентарната демокрация всичко е въпрос на парламентарно мнозинство. Без парламентарно мнозинство няма нито правителство, нито бюджет, нито избор на регулаторни, контролни и надзорни органи, нито реализиране на каквато и да било политика. Ние действително показахме политическа зрялост и мъдрост и показахме, че можем да поддържаме сложни мнозинства. Не смятам, че можем да бъдем упреквани за това, че поддържаме стабилността на държавата в една много сложна международна обстановка", коментира Назарян.

Може би до сряда ще има вече конкретни решения, които да бъдат взети, обявени, изготвени и внесени в Народното събрание, за да може да бъде защитен максимално българският интерес, каза председателят на парламента по повод бъдещето на рафинерията в Бургас и американските санкции срещу "Лукойл". Гориво има. Хората не трябва хората да се притесняват. Гориво има, както в рафинерията, която го преработва, така и в данъчните складове, а отделно и в Държавния резерв, каза още Назарян.

Редно е да кажем, че докато Румен Радев е президент, той няма право да прави партия. След като вече не бъде президент, може да прави всичко, както всеки пълнолетен български гражданин, заяви председателят на парламента на въпрос за евентуална партия на държавния глава.