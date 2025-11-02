България води разговори с американските власти за бъдещето на рафинерията в Бургас, заяви Павела Митова

Българската държава е в непрестанен контакт с европейските партньори и Съединените щати поради сложната ситуация с рафинерията в Бургас, заяви депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) и председател на комисията по енергетика на НС Павела Митова в интервю за БНР в предаването "Неделя 150".

"Ситуацията на Балканите не е цветуща и не бива да се заблуждаваме, като казваме, че всичко е наред. По думите й от гледна точка на горивата за България ситуацията е стабилна и има необходимите количества за месеци напред. Тя допълни, че страната разполага с резерви, които се намират и извън България, но текущите запаси са достатъчни.

Депутатът подчерта, че ключов въпрос остава бъдещето на рафинерията в Бургас. "Трябва своевременно да разрешим казуса как ще продължи да функционира рафинерията, защото с наложените санкции трябва да водим разговори с американската страна, за да видим какви варианти има за нейното продължаване", обясни тя.

На въпрос дали България е поискала дерогация от САЩ за рафинерията, Митова посочи: "Задали сме въпроси на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с няколко различни варианта за действия и чакаме техните отговори."

По отношение на възможността да бъде назначен особен управител в Лукойл, тя коментира, че това е един от обсъжданите варианти. "Трябва да защитим българските граждани, затова предприехме превантивната мярка да спрем износа на дизелово гориво и джет гориво както за ЕС, така и за трети страни", добави Митова.

"Надявам се в следващите седмици да имаме готово решение за това как ще процедираме с рафинерията в Бургас", завърши тя.