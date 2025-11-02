Какаото и горските плодове предпазват сърцето при продължително седене, сочи проучване

Чаша горещо какао или чай, ябълка или купа с плодове могат да помогнат за предпазване на сърцето при хора, които прекарват дълго време седнали у дома или на работното място, сочи ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Тези храни и напитки са богати на растителни съединения, наречени флаваноли, а лабораторни изследвания показват, че те могат да предпазят кръвоносните съдове от проблеми, предизвикани от продължително седене, съобщават учените в The Journal of Physiology.

„Консумирането на храни и напитки, богати на флаваноли по време на периодите, в които седим, е добър начин за намаляване на влиянието на липсата на движение върху сърдечно-съдовата система“, казва Катарина Рендейро, старши изследовател и асистент по хранителни науки в Бирмингамския университет във Великобритания.

„Предвид колко често срещан е стационарният начин на живот и повишеният риск, който той може да има върху здравето на съдовете, използването на храни и напитки, богати на флаванол, особено в комбинация с периоди, в които се прекъсва седенето – човекът става или се разхожда за малко – може да бъде добър начин за подобряване на здравето в дългосрочна перспектива, независимо от физическата подготовка на хората“, допълва Рендейро в прессъобщение.

Предишни изследвания показват връзка между втвърдяването на артериите и повишения риск от сърдечни заболявания, инсулти и инфаркти. Известно е, че продължителното седене временно нарушава еластичността на кръвоносните съдове и по този начин повишава кръвното налягане.

„Дали седим на бюро, зад волана на колата, във влак, или на фотьойла, четейки книга или гледайки телевизия, всички ние прекарваме много време седейки“, казва Рендейро. „Въпреки че не движим телата си, пак ги подлагаме на стрес“, добавя тя.

Флаванолите се срещат естествено в някои плодове, чайове, ядки и какаови зърна и е доказано, че могат да предпазят кръвоносните съдове по време на периоди на умствен стрес.

За да проверят дали флаванолите могат да помогнат за защита на съдовото здраве, учените подбрали 40 здрави млади мъже – 20 от тях с високо ниво на физическа подготовка и 20 с по-ниско. Всички участници консумирали или чаша какао, богата на флаваноли, или такава с ниско съдържание, след което седели неподвижно два часа.

При мъжете, изпили какао с ниско съдържание на флаваноли, се наблюдавало намаляване на еластичността на артериите на ръцете и краката – доказателство, че по-добрата физическа форма не винаги предпазва от вредните ефекти на заседналия начин на живот, отбелязват учените.

При участниците, които изпили какао, богато на флаваноли, не се установило подобно намаляване на еластичността – независимо от тяхното ниво на физическа подготовка.