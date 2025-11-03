Мощно земетресение с магнитуд 6.3 разтърси Северен Афганистан и бе усетено в съседен Таджикистан

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси снощи северната част на Афганистан, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Франс прес. Агенцията отбелязва, че това е поредният мощен трус два месеца след смъртоносното земетресение в източната част на страната.

Огнището на земетресението, което е регистрирано в 20:28 ч. по Гринуич (22:28 ч. българско време) в Холм, близо до град Мазар и Шариф в провинция Балх, е било с дълбочина 28 км, съобщи Геофизичният институт на САЩ, опровергавайки по-ранните оценки на Германският изследователски център за геофизика за дълбочина от 10 км.

Местните власти изпратиха предупреждения на жителите, но засега не съобщават за жертви, каквито могат да се очакват при земетресения с подобна сила.

В Мазар и Шариф много жители побързаха да напуснат домовете си от страх от евентуални вторични трусове, констатира кореспондент на AФП.

Трусът е бил усетен дори в столицата Кабул и в столицата на съседен Таджикистан - Душанбе, съобщиха съответно журналисти на АФП и ТАСС на място.

В края на август друго земетресение с магнитуд 6 засегна източните провинции Кунар, Лагман и Нангархар. Това земетресение, най-смъртоносното в новата история на Афганистан, отне живота на над 2200 души, според талибанските власти.

Страната често е разтърсвана от земетресения, особено в планинската верига Хиндукуш, близо до мястото, където се срещат евразийската и индийската тектонични плочи, посочва АФП.