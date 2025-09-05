ИРНА: Иран изрази съпричастност с Афганистан по повод смъртоносното земетресение

site.btaИРНА: Иран изрази съпричастност с Афганистан по повод смъртоносното земетресение
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи изрази съчувствие към народа и правителството на Афганистан след смъртоносното земетресение, което разтърси източната част на страната, предаде иранската агенция ИРНА.
В телефонен разговор с афганистанския си колега Амир Хан Мутаки Арагчи заяви готовността на Иран да подпомогне както афганистанския народ, така и властите в Кабул.
Земетресението с магнитуд 6, разтърсило Афганистан в неделя, отне живота на най-малко 2200 души и рани хиляди други. Епицентърът беше близо до град Джалалабад, недалеч от границата с Пакистан.
Арагчи пожела бързо възстановяване на пострадалите и подчерта, че Иран вече е изпратил 200 тона хуманитарна помощ в засегнатите райони.
От своя страна Мутаки благодари на иранските власти за изразеното съчувствие и оцени усилията на Иранското дружество на Червения полумесец.
