Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 6.2 разлюля Югоизточен Афганистан, съобщи Германският геофизичен институт

Алексей Маргоевски
Земетресение с магнитуд 6.2 разлюля Югоизточен Афганистан, съобщи Германският геофизичен институт
Земетресение с магнитуд 6.2 разлюля Югоизточен Афганистан, съобщи Германският геофизичен институт
Разрушения след силното земетресение в афганистанската провинция Кунар, 2 септември 2025 г. Снимка: АП/Nava Jamshidi
Кабул,  
04.09.2025 21:12
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес Югоизточен Афганистан, съобщи германският Изследователски център за геофизични науки, цитиран от Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина от 10 километра.

Той стана след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души и е раниха над 3600, разрушавайки цели села и оставяйки десетки хиляди хора без дом.

Трусът с магнитуд 6 също бе на дълбочина от 10 километра.

Много от оцелелите останаха без дом, а хуманитарни организации предупредиха за оскъдни ресурси. ООН предупреди за критична нужда от храна, осигуряване на подслон и медицински материали.



/НС/

Свързани новини

02.09.2025 16:14

Второ земетресение с магнитуд 5,2 удари източната част на Афганистан

Вторo земетресение с магнитуд 5,2 удари източната част на Афганистан днес, съобщи Франс прес, позовавайки се на данни на Американската геоложка служба. Новият трус бе регистриран два дни след като друго земетресение опустоши няколко провинции,
02.09.2025 15:07

Загиналите при земетресението в Афганистан вече са над 1400, съобщи говорител на правителството на талибаните

Повече от 1400 са вече загиналите при земетресението, разтърсило Източен Афганистан в неделя вечерта, заяви Забиула Муджахид, говорителят на правителството на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес.
02.09.2025 10:48

Жертвите на земетресението в Афганистан достигнаха 900 души

Жертвите на земетресението в Източен Афганистан са вече 900, а над 3000 са ранените, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес. Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:55 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация