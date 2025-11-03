Афганистан отново е засегнат от земетресение, повече от 20 души са загинали

Най-малко 20 души загинаха при земетресение с магнитуд 6,3, което разтърси северната част на Афганистан тази нощ, два месеца след най-смъртоносното земетресение в новата история на страната, предаде Франс прес.

Земетресението в Холм, провинция Саманган, близо до град Мазар и Шариф, е било с дълбочина 28 км, според Американския институт за геоложки изследвания.

"Около 320 наши сънародници са ранени и повече от 20 са загинали" в провинциите Саманган и Балх, съобщи Шарафат Заман, говорител на министерството на здравеопазването, като уточни, че това са предварителни данни.

По-рано Афганистанската служба за управление на бедствия съобщи, че повечето от ранените в Саманган са се прибрали по домовете си, след като са получили медицинска помощ.

В големия северен град Мазар и Шариф в провинция Балх е била повредена синята джамия, забележителност от XV-и век с ярки фаянсови плочки. Камъни са се откъснали от внушителната сграда, едно от малкото туристически забележителности в страната, особено в района на минарето, и са се разпръснали по земята, съобщава журналист на АФП. Представителите на медиите не са получили позволение да снимат джамията.

Трусовете са били усетени дори в столицата Кабул, намираща се на стотици километри оттам.

В края на август друго земетресение с магнитуд 6 разтърси източните провинции на Афганистан, като стана най-смъртоносното в новата история на страната. Загинаха над 2200 души, ранените бяха близо 4000, разрушени са 7000 къщи, според талибанските власти.

То бе последвано от многобройни вторични трусове, а предоставянето на помощ бе забавено от трудния достъп до засегнатите райони, тъй като земетресението засегна селскостопански и отдалечени райони, граничещи с Пакистан.