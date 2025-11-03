Седем загинали и около 150 ранени в резултат на мощно земетресение в Северен Афганистан, съобщиха местните власти

Седем души загинаха, а около 150 бяха ранени след мощно земетресение с магнитуд 6.3, разтърсило Северен Афганистан, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Геофизичният институт на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф, с население близо 523 000 души, а огнището - на дълбочина 28 километра.

"Към тази сутрин общо 150 ранени и седем загинали мъченици бяха установени и откарани в здравни центрове", каза Самим Джоянда, говорител на здравната служба на провинция Саманган - планински район, близо до Мазар и Шариф.

Данните за жертвите се основават на съобщения от болници към настоящия момент, допълни говорителят.

Земетресението е разрушило част от светините на Мазар и Шариф, каза говорителят на властите в провинция Балх - Хаджи Заид, имайки предвид Синята джамия.