Ядрени химици и физици успяха да доказажат теоретично предположение, съществуващо от десетилетия

Ядрени химици и физици от Кьолнския университет откриха експериментално доказателство за това, че изотопът технеций-98 понякога се превръща в молибден-98, съобщи електронното издание Юрикалърт. Изследователите от доста време предполагаха това, но не успяваха да попаднат на доказателства.

За първи път учени от Кьолнския университет наблюдават разпад на технеций-98, изотоп на химичния елемент технеций (Tc), чрез улавяне на електрон. Това е процес, при който атомното ядро "улавя" електрон от вътрешната си обвивка. Заедно с протона в ядрото образуват неутрон, превръщайки елемента в друг, се отбелязва в публикацията.

Изследователи от Катедрата по ядрена химия потвърждават по този начин теоретично предположение, съществуващо от десетилетия. Откритията допринасят за по-пълно разбиране на процесите на разпад на химичния елемент технеций.

Изследването е публикувано в списанието Physical Review.

Още през 90-те години на миналия век учени предполагат, че технеций-98 може да се разпада чрез улавяне на електрон, но не успяват да намерят доказателства за това, тъй като изотопът се среща в изключително малки количества.

За настоящото проучване изследователският екип от Кьолн използва около три грама технеций-99, който съдържа следи от редкия изотоп технеций-98 (около 0,06 микрограма).

В измервателната станция на Института по ядрена физика за 17 дни са регистрирани около 40 000 разпада чрез улавяне на електрони, отбелязват експертите. Този успех е постигнат със специално проектирана оловна защита, която почти напълно потиска интензивния радиационен фон на технеций-99. В резултат на това изследователите успяват за първи път да открият ясно изключително технеций-98.

Измерванията показват, че технеций-98 се разпада предимно на изотопа рутений-98, но в около 0,3% от случаите се превръща и в молибден-98 чрез улавяне на електрони. "За нас това е малък, но значителен принос към по-широкото разбиране на ядрената физика", каза ръководителят на научния екип д-р Ерик Щруб от Катедрата по химия на Кьолнския университет, цитиран в прессъобщение. “Такива прецизни доказателства ни помагат да разберем по-добре стабилността и структурата на атомните ядра", допълни той.

Проучването разширява фундаменталното разбиране за процесите на ядрения разпад, казват от Кьолнския университет.