Подробно търсене

Автомобил, управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша"

Таня Петкова
Автомобил, управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша"
Автомобил, управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша"
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
02.11.2025 21:32
 (БТА)

Лек автомобил "БВМ", управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал тази вечер в шест паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. При инцидента няма пострадали, щетите са материални, допълниха от полицията.

Пристигналите на мястото на катастрофата пътни полицаи са отчели на шофьора положителна проба за алкохол над 1,2 промила. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа.

Причините за катастрофата се изясняват и на този етап не може да се даде повече информация.  

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:10 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация