Автомобил, управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша"

Лек автомобил "БВМ", управляван от 42-годишен мъж, е катастрофирал тази вечер в шест паркирани автомобила на булевард "Витоша" в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за БТА. При инцидента няма пострадали, щетите са материални, допълниха от полицията.

Пристигналите на мястото на катастрофата пътни полицаи са отчели на шофьора положителна проба за алкохол над 1,2 промила. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа.

Причините за катастрофата се изясняват и на този етап не може да се даде повече информация.