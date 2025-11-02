Броят на жертвите на свлачищата в Кения достигна най-малко 26 души

Броят на жертвите на свлачищата в западната част на Кения достигна 26 днес, докато спасителните екипи продължават да претърсват затрупаните от кал села, съобщиха официални представители, цитирани от ДПА.

Най-малко 29 души все още са в неизвестност, а 21 оцелели получават медицинска помощ.

„Някои семейства са загубили по повече от петима близки роднини“, заяви днес пред репортери министърът на вътрешните работи Кипчумба Муркомен.

Силните дъждове, които започнаха в петък вечерта, наводниха хълмовете и предизвикаха свлачища, които погълнаха домовете в редица селища. Камъни, кал и наводнения отнесоха добитък, реколта и домове, изолирайки отдалечени селскостопански общности.

„Пътищата са напълно разрушени. В момента сме изолирани. Тук няма движение по пътищата“, обясни полицейският командир Заблон Окойо.

Метеорологичната служба на Кения предупреди за продължителни проливни дъждове през следващите дни.