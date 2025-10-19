Започна погребението на бившия кенийски премиер Одинга в родното му село

Започна погребението на бившия министър-председател на Кения Райла Одинга в селския му дом при строги мерки за сигурност, след като по време на церемонията в столицата избухна насилие, предаде Асошиейтед прес.

Одинга, защитник на демокрацията, ще получи пълни военни почести, както и традиционни ритуали, като ще бъде погребан до баща си Джарамоги, който се бореше за независимостта на Кения и беше първият вицепрезидент на страната.

Хиляди кенийци и високопоставени представители от цяла Африка присъстват на погребението на бившия премиер, описван като "безкористен панафриканист".

Осемдесетгодишният Одинга почина в Индия в сряда, а тялото му беше посрещнато от хиляди скърбящи в столицата на Кения, Найроби, в четвъртък. През последните три дни бяха проведени четири публични прощални церемонии, които привлякоха хиляди скърбящи, но при блъсканицата загинаха петима души, а стотици бяха ранени.

Въпреки че никога не успя в петте си кампании за президент, Одинга сключи политически споразумения с трима президенти, когато напрежението в страната се повиши след изборите.

Президентът Уилям Руто заяви в петък, че Одинга му е помогнал да "стабилизира страната" след политическия пакт, подписан през март тази година, след месеци на антиправителствени протести, при които млади кенийци щурмуваха и изгориха част от сградите на парламента.

Одинга се кандидатира неуспешно за председател на Африканския съюз, като преди това е посредничил в политически кризи на континента. Бившият заместник-председател на Африканския съюз Ерастус Мвенча заяви, че влиянието на Одинга е с континентални измерения.

"Аз го виждам като един от онези, които се бориха за второто освобождение", каза Мвенча и добави, че някои африкански страни все още се борят за демокрация.

Докато беше министър-председател през 2010 г., Одинга изигра важна роля в промяната на конституцията. След смъртта му десетки световни лидери почетоха неговите държавнически качества, отбелязва АП.