Безплатни прегледи за белодробни заболявания организира РЗИ-Перник

Безплатни скринингови прегледи за ранно откриване на белодробни заболявания организира Регионалната здравна инспекция в Перник в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021–2025 г. Прегледите са насочени към хора над 40-годишна възраст, съобщават от инспекцията. Ще се извършват в Медицински център „Св. Георги“ - Перник от д-р Боян Драганов. Те включват електрокардиограма и консултация. Желаещите могат да се възползват от изследванията, които ще се проведат на 4, 6, 13 и 17 ноември, в часовия диапазон между 12:00 и 18:30 ч.

Записването ще се извършва предварително на телефони 076 63 23 59 и 0889 36 36 30 в работни дни.

Прегледите са напълно безплатни както за здравноосигурени, така и за здравнонеосигурени лица, без необходимост от направление.

През март т.г. Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. Панталеймон“ в Перник организира Седмица на отворените врати, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България.