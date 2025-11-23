С хеттрик на Еберечи Езе Арсенал спечели дербито на Северен Лондон и увеличи преднината си на върха в английската Висша лига

Арсенал беше категоричен победител в дербито на Северен Лондон, което затвори 12-ия кръг на английската Висша лига, след като победи с 4:1 Тотнъм. Успехът дойде благодарение на хеттрик на Еберечи Езе, а с 29 точки Арсенал вече има 6 преднина над 2-ия Челси и 7 над Манчестър Сити. Тотнъм с 18 пункта е на 9-о място.

Загубите на съперниците за титлата Ливърпул и Манчестър Сити в събота отвориха вратата за лидерите на Микел Артета да увеличат преднината си на върха, от което те се възползваха максимално добре.

Въпреки че много ключови играчи бяха контузени, Арсенал се оказа прекалено силен за отбора на Томас Франк и беше наказан от футболист, който можеше да се озове през лятото на другия стадион. Езе, който е юноша на Арсенал, играеше за Кристъл Палас, но показа невероятно израстване миналия сезон и стана обект на интерес и от Арсенал, и от Тотнъм. Той обаче избра отбора на сърцето си и днес затвърди класата си и можеше дори да изработи попадение още в първата атака в срещата. Езе даде отлично прехвърлящо подаване към Деклан Райс, който стреля от въздуха, но Викарио скъси дистанцията и спаси. Топката се отби при рикошет в Кевин Дансо, но по чудо не влезе в мрежата.

Двата отбора опитваха атаки, но надмощието на домакините започна да си личи и в 36-ата минута те поведоха с гол на Леандро Тросар. Микел Мерино – който става все по-важен и в испанския национален отбор, намери белгийския си партньор в предни позиции зад защитата, който овладя с десния крак и с левия прониза вратаря на „Шпорите“.

Само след пет минути Арсенал вече водеше с 2:0 с първото от трите попадения на Езе, който получи от Деклан Райс, овладял подаване от Юриен Тимбер.

В първата минута на втората част Тимбер директно подаде на Езе, който с левия крак увеличи аванса на 3:0. Ричарлисон върна едно попадение в 55-ата минута, когато видя вратарят Давид Рая да напуска вратата си и го прехвърли от над 30 метра.

В 76-ата минута Тросар за пореден път напредна на скорост и подаде на Езе, който се възползва от подхлъзване на Джед Спенс и останал сам срещу вратаря нямаше как да сгреши. По този начин Езе стана първият автор на хеттрик в дербито на Северен Лондон от над 50 години насам.

Първенство на Англия по футбол, срещи от 12-ия кръг на Висшата лига: Лийдс – Астън Вила 1:2 Арсенал – Тотнъм 4:1 в събота: Бърнли – Челси 0:2 Борнемут – Уест Хям 2:2 Брайтън – Брентфорд 2:1 Фулъм – Съндърланд 1:0 Ливърпул – Нотингам 0:3 Уулвърхямптън – Кристъл Палас 0:2 Нюкасъл – Манчестър Сити 2:1 В понеделник: Манчестър Юнайтед – Евертън Начело в класирането е Арсенал с 29 точки, пред Челси с 23, Манчестър Сити с 22.

Астън Вила е 4-и с 21, следва Кристъл Палас с 20, Брайтън, Съндърланд, и Борнемут са с по 19, Тотнъм има 18 и други.