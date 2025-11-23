Държавата е стабилна, бюджетът е балансиран, каза министър Борислав Гуцанов

Държавата е стабилна финансово и като държава. Това е един балансиран, по-социален бюджет коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването "Защо, г-н министър?" по бТВ.

По думите му, няма "хеликоптерно" раздаване на пари. Хората наистина трябва да се чувстват спокойни и да виждат, че има социална държава зад тях, каза социалният министър.

Според него не е избран популизъм, но не са направени и необходимите реформи. Трябва да се сложи точка на дискусията защо бюджетът дава толкова много средства за пенсии – така е направен този модел преди близо 20 години, а възрастните трябва да получават достойни пенсии. Разговорите между партньорите в управлението са ясни и има разбиране, че швейцарското правило трябва да остане. Ще има около 8% процента актуализиране на пенсиите, каза министър Гуцанов.

Той коментира и заплащането на служителите в структури към социалното министерство – брутни заплати между 1600 и 2300 лева. Настина искам да защитя тези служители, които са близо 8000 в министерството, които се сблъскват всеки днес с различни проблеми на хората. Не смятам, че това са високи заплати и че предвиденото увеличение от 5 процента е нещо високо в сектора, посочи министърът. За протестиращите служители на Националния статистически институт и Националния осигурителен институт министърът коментира, че ако има възможност, заплатите трябва да бъдат повишени. Но, за жалост, това е възможният бюджет. Ако питате мен като социален министър, искам много повече средства да бъдат дадени – и за минимални заплати, и за майките, посочи Гуцанов.

Ще пробваме да направим законодателство, с което да е ясно по какъв начин се определят коледните и великденски пенсионни добавки. По това се работи в министерството, посочи Борислав Гуцанов.