В Кнежа отбелязаха 82 години от обявяването на населеното място за град. Празненствата започнаха на площад "Пенчо Янкулов“ , където изявени спортисти на града издигнаха знамената на България, Кнежа и Европейския съюз.

След това официалните лица и гостите преминаха в тържествено шествие до паметника на загиналите във войните граждани на Кнежа.Там бяха положени венци и цветя.

Събрание и концерт в салона на Народно читалище "Борба-1896“ бяха финалът на честването. Събранието започна с внасянето на знамето на Кнежа и изпълнение на химна на града от децата от музикална формация при читалището с ръководител Галя Илчовска.

Председателят на Общинския съвет Катя Герговска се обърна към присъстващите в залата с думите, че всички трябва да се гордеят с този ден, защото това признание не е получено даром. Получено е заради активността на всички жители, които със своите възможности и постижения са доказали, че Кнежа не е едно обикновено селище в Северозападна България.

"Кнежа е изписаните с трудност първи буквички и първата прочетена цяла думичка. Кнежа са обещанията, които се помнят. Кнежа е и всички спомени, които живеят тук и на всички континенти на света. Защото Кнежа, това сте вие и всяко добро, което се е случило или което ще се случва. В него трябва и можем да участваме всички ние. Нека продължим да правим нещата заедно и през следващите години. Така резултатите идват по-бързо и са по-удовлетворяващи“, завърши словото си Герговска.

Кметът на общината Илийчо Лачовски направи равносметка за извършеното през последните години и очерта пътя за бъдещето развитие на града. Той каза, че през тези 82 години градът е преминала през различни перипетии, времена на трудности, на растеж и на възход. От малко населено място през 1943 г. днес Кнежа е европейска развиваща се общност с традиции, която намира достойно място както в плевенска област, така и в цяла Северна България.

"Днес ние се гордеем с нашия град имаме самочувствието, защото той е един малък, но прекрасен град, в който живеят трудолюбиви и почтени хора. Град, който расте не в размери, а на дух, амбиция и идеи“, каза още кметът Лачовски.

Поздрави към присъстващите отправиха и депутатът от 51-вото Народно събрание Валери Лачовски и председателят на Земляческо дружество "Кнежица“ проф. Димитър Назърски.

Председателят на Общинския съвет Катя Герговска и кметът Илийчо Лачовски връчиха и годишните награди на Община Кнежа на д-р Цветанка Доровска в област "Здравеопазване“; Богомил Славеев-Велков – в област "Образование“; Светлин Занков – в област "Спорт“ и Александра Нинова – в област "Култура“. Те получиха от тях почетна грамота и плакет.

Вечерта завърши с концерт на Любо Киров.

На тържествата присъстваха областният управител на област Плевен Мартин Мачев, управителят на ВиК – Плевен Калоян Къдрийски, кметовете на селата в общината, общински съветници, граждани.