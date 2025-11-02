Подробно търсене

Единият от заподозрените за нападението с нож във влак във Великобритания все още е в ареста, а другият бе освободен, каза британската полиция

Владимир Арангелов
Единият от заподозрените за нападението с нож във влак във Великобритания все още е в ареста, а другият бе освободен, каза британската полиция
Единият от заподозрените за нападението с нож във влак във Великобритания все още е в ареста, а другият бе освободен, каза британската полиция
Британски следователи оглеждат влака, в който се случи атаката с нож, 2 ноември 2025 година. Снимка: AP/Kristy Wigglesworth
Лондон,  
02.11.2025 21:38
 (БТА)

Тридесет и две годишен мъж, арестуван във връзка с нападението с нож във влак в Англия, вече е смятан за единствения заподозрян, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.

Мъжът се качил на влака на гара Питърбъро и по информация на полицията е жител на района.

Тридесет и пет годишен мъж от Лондон е бил освободен без да бъдат предприети по-нататъшни действия, се казва в изявление на полицията. Разследващите установили, че той не е бил замесен в нападението.

Полицията също така потвърди, че на мястото на атаката е бил намерен нож.

/ВА/

Свързани новини

02.11.2025 13:44

Двамата арестувани за нападението в британски влак са родени във Великобритания, съобщи полицията

Двамата мъже, арестувани снощи за извършването на нападението с нож във влак, са родени във Великобритания, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.
02.11.2025 06:23

Девет души са с животозастрашаващи прободни рани след масово кръвопролитие в британски влак; двама са арестувани за нападение с нож

Nine suffer life-threatening injuries in UK train stabbing 2025-11-02T01:06:32.000Z   London (PA Media/dpa) - Counter-terrorism police are involved in an investigation into a mass stabbing on a train in eastern England which left nine people
02.11.2025 00:49

Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже след масово кръвопролитие във влак; пътници са се криели в тоалетните

Двама мъже бяха арестувани снощи, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:12 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация