Подробно търсене

ОБНОВЕНА Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже след масово кръвопролитие във влак; пътници са се криели в тоалетните

Иво Тасев
Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже след масово кръвопролитие във влак; пътници са се криели в тоалетните
Британската полиция обяви, че е арестувала двама мъже след масово кръвопролитие във влак; пътници са се криели в тоалетните
Служители на екипи за извънредни ситуации оглеждат спрения заради инцидент влак на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия, 1 ноември 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Chris Radburn
Лондон,  
02.11.2025 00:49 | ОБНОВЕНА 02.11.2025 02:33
 (БТА)

Двама мъже бяха арестувани снощи, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс.

Според Пи Ей Мидия и ДПА свидетел е насочил полицаите към мъж с голям нож след масовото кръвопролитие.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.

 

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.10.2025 20:17

Кои бяха най-големите атентати в най-новата история на Великобритания

Нападател се вряза с колата си в човешко множество пред синагога в предградие на Манчестър, след което започна да напада хората с нож, като уби двама и рани тежко трима. Атаката бе извършена на най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур
06.12.2024 11:52

Грешка в комуникацията доведе до объркване в британската железопътна мрежа

В някои от железопътните превози във Великобритания, включително връзките с лондонското летище "Хийтроу", настана объркване вследствие на грешка в комуникацията между машинисти и стрелочници, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Британските железници.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:45 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация