Подробно търсене

ОБНОВЕНА Двамата арестувани за нападението в британски влак са родени във Великобритания, съобщи полицията

Любомир Мартинов
Двамата арестувани за нападението в британски влак са родени във Великобритания, съобщи полицията
Двамата арестувани за нападението в британски влак са родени във Великобритания, съобщи полицията
(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Лондон,  
02.11.2025 13:44 | ОБНОВЕНА 02.11.2025 14:03
 (БТА)

Двамата мъже, арестувани снощи за извършването на нападението с нож във влак, са родени във Великобритания, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Задържаните са на 32 и 35 години. Те бяха задържани, след като влакът от Донкастър до лондонската гара "Кингс Корс" бе спрян на гара Хънтингдътн.

Трийсет и две годишният е чернокож британец, а 35-годишният е британец с карибско потекло, каза пред журналисти Джон Ловлес от Британската транспортна полиция, предаде Ройтерс.

Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.

Двама души остават с опасност за живота след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.

 

/ЛМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:32 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация