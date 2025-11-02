Чивитанова с Алекс Николов отново записа успех в италианската Суперлига, Гротадзолина с Илия Петков и Георги Татаров загуби от Падуа

Александър Николов бе познатият лидер на Чивитанова при успеха над Чистерна с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21). Българският посрещач направи 16 точки за успеха - 13 от атака и три успешни блокади. Със същия брой точки завърши и световният шампион с Италия Матиа Ботоло - 16. Тимът на Чивитанова е на второ място в класирането с 10 точки, като изостава само с една от лидера Перуджа. Николов му трябват само четири точки, за да премина границата от 100, което вероятно ще направи още в следващия мач.

Тимът на Гротадзолина отстъпи при гостуването си на Падуа с 1:3 (22:25, 24:26, 25:20, 21:25). Илия Петков изигра целия мач за тима, като реализира 6 точки - 4 от атака, една блокада и един ас. Георги Татаров също бе на терена в по-голяма част от игровото време с изключение на втория гейм, в който бе заменен, и завърши с 9 точки - всичките от атака при 50% успеваемост. Централният блокировачи се появи на терена за малко в третия гейм за Падуа, като изпълни два сервиса и сбърка единия от тях. Тимът на Гротадзолина е на последното 12-о място с една точка, Падуа е на седмо с 5.