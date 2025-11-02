Подробно търсене

Чивитанова с Алекс Николов отново записа успех в италианската Суперлига, Гротадзолина с Илия Петков и Георги Татаров загуби от Падуа

БТА, София (30 септември 2025) Посрещане на волейболистите от Националния отбор на България, които спечелиха сребърни медали на шампионата на планетата във Филипините, се провежда на площада пред храм-паметник „Свети Александър Невски”. На снимката: Алекс Николов (посрещач и диагонал).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
Чивитанова Марке,  
02.11.2025 21:25
 (БТА)

Александър Николов бе познатият лидер на Чивитанова при успеха над Чистерна с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21). Българският посрещач направи 16 точки за успеха - 13 от атака и три успешни блокади. Със същия брой точки завърши и световният шампион с Италия Матиа Ботоло - 16. Тимът на Чивитанова е на второ място в класирането с 10 точки, като изостава само с една от лидера Перуджа. Николов му трябват само четири точки, за да премина границата от 100, което вероятно ще направи още в следващия мач.

Тимът на Гротадзолина отстъпи при гостуването си на Падуа с 1:3 (22:25, 24:26, 25:20, 21:25). Илия Петков изигра целия мач за тима, като реализира 6 точки - 4 от атака, една блокада и един ас. Георги Татаров също бе на терена в по-голяма част от игровото време с изключение на втория гейм, в който бе заменен, и завърши с 9 точки - всичките от атака при 50% успеваемост. Централният блокировачи се появи на терена за малко в третия гейм за Падуа, като изпълни два сервиса и сбърка единия от тях. Тимът на Гротадзолина е на последното 12-о място с една точка, Падуа е на седмо с 5.

/ХБ/

