"Първите 10 минути на второто полувреме показа какъв отбор сме", доволен е италианският треньор на Турция Винченцо Монтела

Италианският селекционер на Турция Винченцо Монтела беше доволен от представянето на отбора си, който срази категорично България с 6:1 в София. Така турците измиха имиджа си, след като паднаха с 0:6 от Испания през септември.

"Първото полувреме беше трудно за нас и завършихме при 1:1. Особено тогава имаше неща, които не ми харесаха. След това реагирахме и много бързо поведохме в резултата", започна Монтела.

"Вкарахме бърз гол за 1:2, но по-важното е, че започнахме да печелим единоборствата. През първите 10 минути на второто полувреме вкарахме три гола и това беше много важно", обясни промяната в представянето на своя тим италианският специалист.

"За такъв период от време да отбележиш три гола, няма как да не повлияе. Искахме да диктуваме темпото, да натискаме и тези минути в началото на втората част показаха какъв отбор сме", завърши Монтела.