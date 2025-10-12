Подробно търсене

"Първите 10 минути на второто полувреме показа какъв отбор сме", доволен е италианският треньор на Турция Винченцо Монтела

Атанас Василев
"Първите 10 минути на второто полувреме показа какъв отбор сме", доволен е италианският треньор на Турция Винченцо Монтела
"Първите 10 минути на второто полувреме показа какъв отбор сме", доволен е италианският треньор на Турция Винченцо Монтела
БТА, София (11 октомври 2025) На Националния стадион "Васил Левски" се играе среща по футбол от група Е на Световните квалификации между националните отбори на България и Турция. На снимката: селекционерът на Турция Винченцо Монтела.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
12.10.2025 00:26
 (БТА)

Италианският селекционер на Турция Винченцо Монтела беше доволен от представянето на отбора си, който срази категорично България с 6:1 в София. Така турците измиха имиджа си, след като паднаха с 0:6 от Испания през септември.

"Първото полувреме беше трудно за нас и завършихме при 1:1. Особено тогава имаше неща, които не ми харесаха. След това реагирахме и много бързо поведохме в резултата", започна Монтела.

"Вкарахме бърз гол за 1:2, но по-важното е, че започнахме да печелим единоборствата. През първите 10 минути на второто полувреме вкарахме три гола и това беше много важно", обясни промяната в представянето на своя тим италианският специалист.

"За такъв период от време да отбележиш три гола, няма как да не повлияе. Искахме да диктуваме темпото, да натискаме и тези минути в началото на втората част показаха какъв отбор сме", завърши Монтела.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:08 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация